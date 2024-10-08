Son gün 13 Ekim KYK burs ve kredi başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yeni eğitimöğretim dönemi için Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvurularının başladığını açıkladı. 2024-2025 eğitim-öğretim yılında ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler, halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurtdışında öğrenim gören Türk vatandaşları için burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu. 13 Ekim Pazar günü saat 23.59'a kadar devam edecek olan başvurular, e-Devlet üzerinden alınacak.Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek. Başvuru sırasında yanlış beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak. Başvuruda özel durum beyan eden öğrencilerin belge göndermesi gerekmiyor. Ayrıca başvuru ekranında özel durum beyan eden şehit ve gazi çocukları, şehit bekâr ise bekar kardeşi, gazi bekâr ise kendisi, anne ve babası vefat edenler, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı sevgi evlerinde tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesi'nden mezun olanlar ve milli sporcuların bilgileri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kontrol edilecek.