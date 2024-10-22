Sosyal bilimlerde iddialı çıkış

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, toplumsal sorunların çözümünde sosyal bilimlerin önemine dikkat çekti. Erdoğan, "Deha seviyesindeki çocuklar, toplumun problemlerini dert edinmiyor. Biz sosyal bilimler alanında akademisyen yetiştirmek için yola çıktık" dedi. İHÜ, önceki gün Başakşehir Külliyesi'nde televizyon, gazete ve dijital mecraların yayın yönetmenlerini, köşe yazarlarını ve yorumcuları ağırladı. Medya buluşmasında konuşan Erdoğan, "Üniversiteyi kuralı 10 yıl oldu. 2017'de ilk öğrencilerimizi aldık. Gençlerimiz arasında mühendislik ve tıp gibi sayısal bölümler revaçta. Öğretmen liseleri bile bu selin önünde akıp gitti. Deha seviyesindeki çocuklar toplumun problemlerini dert edinmiyor. Biz sosyal bilimler alanında akademisyen yetiştirmek için yola çıktık. Mezunlarımızın akademisyen olmasını, dünya çapında entelektüel olarak yetişmesini arzuluyoruz. Sadece Batı literatürünü değil, Doğu'yu da öğreniyorlar. Dünyanın en iyi üniversitelerinde akademisyen olacaklar. İddialı yürüyoruz" dedi. Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz ise yetişmiş insan kaynağının önemine dikkat çekti. Gündüz, "Toplumun gerçek zenginliği yeraltı kaynakları, madenleri, uranyumları değil eğitilmiş insan kaynağının çokluğudur" diye konuştu.