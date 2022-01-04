Elbette tüm konularda olduğu gibi anlatım bozukluğu konularında da daha kolay ve hızlı öğrenebilmek için konu başlıklarından yararlanırız. Anlatım bozukluğu konusunun çok fazla türü olduğunu biliyoruz. Bu yazımızda sözcük düzeyinde anlatım bozuklukları ve bunlara ilişkin örnek cümleler üzerinde duracağız. Sözcük düzeyinde anlatım bozuklukları ve örnek cümleler;

Sözcük Düzeyinde Anlatım Bozuklukları Nelerdir?

Sözcük düzeyinde anlatım bozuklukları arasında yer alan konular cümlenin sıralanışından değil de cümlede yer alan kelimelerde yer alan hatalardan oluşur.

Gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bozukluklar

Sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasıyla ortaya çıkan bozukluklar

Anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanımından kaynaklanan bozukluklar

Ek yanlışlığı nedeniyle meydana gelen bozukluklar

Sözcüğün yanlış yerde kullanılması sonucunda oluşan bozukluklar

Sıralama ve mantık hataları nedeniyle oluşan bozukluklar

Tamlamalarla yanlışlarının neden olduğu anlatım bozuklukları

Bağlaç yanlışlıklarından kaynaklanan bozukluklar

Anlatım Bozukluğu Nedir? Anlatım Bozuklukları Örnekleri Ve Konu Anlatımı

Sözcük Düzeyinde Anlatım Bozuklukları Örnek Cümleler