Elbette tüm konularda olduğu gibi anlatım bozukluğu konularında da daha kolay ve hızlı öğrenebilmek için konu başlıklarından yararlanırız. Anlatım bozukluğu konusunun çok fazla türü olduğunu biliyoruz. Bu yazımızda sözcük düzeyinde anlatım bozuklukları ve bunlara ilişkin örnek cümleler üzerinde duracağız. Sözcük düzeyinde anlatım bozuklukları ve örnek cümleler;
Sözcük Düzeyinde Anlatım Bozuklukları Nelerdir?
Sözcük düzeyinde anlatım bozuklukları arasında yer alan konular cümlenin sıralanışından değil de cümlede yer alan kelimelerde yer alan hatalardan oluşur.
Gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bozukluklar
Sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasıyla ortaya çıkan bozukluklar
Anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanımından kaynaklanan bozukluklar
Ek yanlışlığı nedeniyle meydana gelen bozukluklar
Sözcüğün yanlış yerde kullanılması sonucunda oluşan bozukluklar
Sıralama ve mantık hataları nedeniyle oluşan bozukluklar
Tamlamalarla yanlışlarının neden olduğu anlatım bozuklukları
Bağlaç yanlışlıklarından kaynaklanan bozukluklar
Anlatım Bozukluğu Nedir? Anlatım Bozuklukları Örnekleri Ve Konu Anlatımı
Sözcük Düzeyinde Anlatım Bozuklukları Örnek Cümleler
- Kulaklarımız duymuyormuş gibi yüksek sesle bağırıyor. (Bağırmak zaten yüksek sesle yapılan bir eylem. Gereksiz sözcük kullanımı.)
- Ne kadar kabiliyetli yetenekli olduğunu bütün sınıfa kanıtlamalısın. (Kabiliyetli olmak ve yetenekli olmak birbirinin eş anlamlısıdır. Yani eş anlamlı kelimeler birlikte kullanılmıştır.)
- Okula gittiğinde ilk olarak kendini öğrencilere tanıştırmalısın. (Tanıştırmak başkasını tanıtırsak mümkün olur. Kendimizi tanıştıramayız ancak tanıtabiliriz. Sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu.)
- Bu kadar büyük bir ödül kazanacağımı düşünmezdim senin yüzünden oldu. (İyi şeyler birilerinin sayesinde olur. Birinin yüzünden olan şeyler kötü şeylerdir. Kelimenin yanlış anlamda kullanılması.)
- Akşamüzeri tam saat beşe doğru kapıda belirdi. (Beşe doğru derken belirsiz bir zamandan bahsederken tam derken kesin bir anı ifade ederiz. Anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu.)
- Bu kitapların hepsini Beyazıt'taki sahafçıdan aldım. (Sahaf eski kitap satan demektir. Sahafçı dediğiniz zaman sahaf satan anlamına gelir. Gereksiz yere ek kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu)
- Yeni eve gelmiştik ki hastaneden aradılar. (Burada evin yeni olmasından değil eve henüz gelindiğinden bahsedildiği için cümlenin doğrusu "Eve yeni gelmiştik ki hastaneden aradılar" olmalıdır. Sözcüğün yanlış yerde kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu)
- İçecek bir damla suyumuz hatta ayranımız bile kalmamıştı. (Önce çok önemli olmayan nesne sonra asıl önemli olan belirtilmeliydi. Cümlenin doğrusu "İçecek ayranımız hatta bir damla suyumuz bile kalmamıştı" olmalı. Sıralama ve mantık hatalarından kaynaklanan anlatım bozuklukları)
- Özel ve devlet okullarında bu konu işleniyor. (Hem özel okullarda hem devlet okullarında işlenen bir konudan bahsediliyor. Tamlamalarla ilgili yanlışlıkların neden olduğu anlatım bozukluğu)
- Bu küpenin diğer tekini sabahtan beri arıyorum ve bulamıyorum. (Büyük bir çabaya rağmen elde edilemeyen bir durum ve bağlacı ile değil ama bağlacı ile verilir. Cümlenin doğrusu "Bu küpenin diğer tekini sabahtan beri arıyorum ama bulamıyorum" olmalı. Bağlaç yanlışlıklarından kaynaklanan anlatım bozukluğu.)