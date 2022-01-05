Temsil Heyeti İstanbul Hükümeti Tarafından Ne Zaman Tanındı? İstanbul ve Heyet-i Temsiliye Arasında Yapılan Protokol

Birinci Dünya Savaşı sonrasında İtilaf Devletleri ile Osmanlı arasında Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanmıştır. Bu ateşkesin ardından İstanbul'un işgali ve devamında ülkenin işgalci güçler tarafından ele geçirilmesi gibi nedenler, Temsil Heyeti'nin kurulmasına sebebiyet vermiştir. İstanbul Hükümeti, Temsil Heyetini tanımış ve ikisi arasında görüşmeler gerçekleşmiştir. TBMM'nin kuruluşundan sonra heyetin görevi sona ermiştir.

Temsil Heyeti İstanbul Hükümeti Tarafından Ne Zaman Tanındı?

Temsil Heyeti'nin kurulmasından sonra önemli adımlar atılmak üzere ilk olarak Erzurum'da kongre düzenlenmiştir. 4-11 Eylül 1919 yılları arasında ise Sivas Kongresi düzenlenmiş ve geniş çaplı bir görüşme sağlanmıştır. 22 Ekim 1919 tarihinde gerçekleşen Amasya görüşmelerinde ise İstanbul Hükümeti ile Temsil Heyeti, kongrede görüşülen konuları esas almıştır. Amasya görüşmeleri nin en önemli özelliğinden birisi, Temsil Heyeti'nin İstanbul Hükümeti tarafından tanınmasıdır.

İstanbul ve Heyet-i Temsiliye Arasında Yapılan Protokol Hangisidir?

Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğini yaptığı Temsil Heyeti ile İstanbul Hükümeti, Amasya'da görüşmelere başlamıştır. Bu görüşmelerde esas olarak, Sivas Kongresi'nde alınan kararlar gündeme gelmiştir. İstanbul Hükümeti ile Temsil Heyeti arasında yapılan bu protokol, Amasya Protokolü olarak adlandırılır. Bu görüşmelerin temel amaçları, Temsil Heyeti'nin yönetimde fiilen meydana getirdiği ikililiği sonlandırmak ve İstanbul Hükümeti'ni Millî Mücadele'ye çekmektir. Bu amaçlar doğrultusunda görüşmeler iki gün boyunca sürmüştür. 22 Ekim 1919 yılında imzalanan bu protokol her iki taraf için önem arz etmektedir.

Temsil Heyeti'nin Görevi Ne Zaman Sona Erdi?

Temsil Heyeti, Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra karşıt güçlerin ülkeyi işgal etmesi nedeniyle, geçici olarak kurulmuştur. İşgalden sonra barışın sağlanması konusunda büyük bir öneme sahip bu heyet, Mustafa Kemal'in önderliğinde gerçekleşmiştir. Millî mücadele yıllarında etkin bir rolü üstlenen Temsil Heyeti, TBMM kurulana dek devam etmiştir. Temsil Heyeti'nin Ankara'ya gelmesiyle beraber burada ikinci bir hükümet kurulmuştur. TBMM'nin kurulmasının ardından Temsil Heyeti'nin görevi sona ermiştir.

İtilaf Devletleri Temsil Heyetini Ne Zaman Tanıdı?

İtilaf Devletleri ile Osmanlı arasında gerçekleşen Mondros Mütarekesi'nden sonra işgalci güçler bunu fırsat bilerek İstanbul'u işgal etmiştir. Ardından yurdun diğer bölgelerini de işgal eden İtilaf Devletleri, halkın baskısına karşı onların sessiz olmasını sağlamıştır. Mustafa Kemal önderliğinde kurulan Temsil Heyeti, ülkenin bağımsızlığının tekrar ele alınmasına zemin hazırlamıştır. Sivas Kongresi'nde yapılan görüşmelerin detayları daha sonra Amasya'da yapılmıştır.

22 Ekim 1919'da gerçekleşen Amasya görüşmeleri ile birlikte İstanbul Hükümeti'nin Millî Mücadele'ye karşı tavrı bu görüşmelerle beraber engellenmiştir. Bu da Temsil Heyeti'nin varlığını ve gücünü ortaya koymuştur. Bunun sonucunda İtilaf Devletleri Temsil Heyetini tanımıştır.

Temsil Heyetinin Hükümet Gibi Çalıştığını Gösteren Olay Nedir?

Temsil Heyeti Nedir, Ne Zaman Kuruldu? Temsil Heyeti Nerede, Hangi Kongrede Kuruldu?

Temsil Heyeti ilk olarak Erzurum'da kurulmuş ve buradaki üyelerle görüşmeler gerçekleşmiştir. Millî Mücadele sırasında TBMM görevini üstlenen Temsil Heyeti, bir heyetten çok daha fazlasıydı. Erzurum Kongresi'nde Temsil Heyeti'ne geniş yetkiler verilmesiyle birlikte Temsil Heyeti geçici bir hükümet rolünü üstlenmiştir. Bu durum, heyetin hükümet gibi çalıştığını göstermiştir.

Amasya Genelgesi de bu heyetin kurulmasında rol oynamıştır. İstanbul Hükümeti'nin yanı sıra, her türlü tesirden uzak bir milli heyetin kurulması bu genelgede yer almıştır. Sivas Kongresi'nde, Temsil Heyeti'nin tüm yurdu temsil edeceği ifadesi yer almıştır. Bu gibi durumlar da aynı şekilde Temsil Heyeti'nin önemini ortaya koymaktadır.