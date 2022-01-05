Temsil Heyeti’nin Ankara’ya Gelmesi Kararı Nerede Alındı? Ankara Neden Temsil Heyeti’nin Merkezi Seçilmiştir?

Temsil Heyeti Sivas Kongresi'nden sonra, milli mücadele döneminde merkez konumunda olan Ankara'ya gelmiştir. Ankara'nın stratejik konumu, Temsil Heyeti'nin buraya gelmesinin en büyük nedenlerinden birisidir. Mustafa Kemal'in ulusal birliği sağlaması yönündeki çabaları, Temsil Heyeti'ni de kapsamaktadır. Ankara, milli mücadelenin merkezinde olması ve görüşmelerin burada daha kolay gerçekleşmesi sebepleri de heyetin geliş amacını açıklıyor.

Ankara Neden Temsil Heyeti'nin Merkezi?

Millî mücadele döneminde Ankara'nın konumu ve şartları, Temsil Heyeti'nin merkezi olması noktasında büyük öneme sahiptir. Ankara demir yolları açısından güçlü bir konumdadır. Bu sebeple Ankara merkez alındığında, doğu ve batı yönlü ulaşım kolaylığı söz konusudur. Ankara aynı zamanda, iletişim kolaylığı yönünden de büyük bir avantaja sahiptir. Ankara'da yapılacak saldırıların kara üzerinden gerçekleşmesi de önemli nedenler arasındadır. İstanbul'un açık deniz kıyılarının aksine burada şehri korumak tek yönlü olarak kolaylık sağlamaktadır.

Temsil Heyeti'nin Ankara'ya Gelmesi Kararı Nerede Alındı?

Temsil Heyeti'nin Ankara'ya gelmesi kararı Sivas Kongresi'nden sonra alınmıştır. Temsil üyeleri Sivas'ta bir süre kalmış ve 27 Aralık 1919 tarihinde Ankara'ya gelmiştir. Bununla beraber halk, gelenleri coşkuyla karşılamıştır. Temsil Heyeti'nin çalışmalarına Ankara'da devam etmesinde, buranın konumu büyük önem taşımıştır. Mustafa Kemal'in bu kararı strateji açısından etkinliğini gözler önüne sermiştir.

Temsil Heyeti'nin Ankara'ya Gelişi Ne Zaman?

Birinci Dünya Savaşı bitiminde yurdumuzun işgalci güçler karşısında ele alınması, bazı eylemleri gerekli kıldı. Ülkenin bu durumdan rahatsız olan Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919 yılında Samsun'a çıktı. Samsun ve Erzurum'da kongreler düzenledi ve ardından her ilin bir temsilci seçmesi için harekete geçti. Temsil Heyeti'nin kuruluşunun ardından Amasya görüşmeleri gerçekleşti ve birtakım kararlar alındı. Millî mücadele yıllarında Ankara'nın konumundan dolayı, savaşın en iyi Ankara'da yönetileceğine karar verdi. Yurdun bütün cepheleriyle eşit uzaklıkta olması, buna sebebiyet vermiştir.

Ankara halkının coşkusuyla birlikte Temsil Heyeti 27 Aralık 1919 tarihinde, öğleden sonra Ankara'ya geldi. Yurdun düşmanlardan kurtulması ve özgürlüğüne tekrar kavuşmasına sevinen halk, Mustafa Kemal ve temsil üyelerini coşkuyla karşıladı. Halk onları davullarla, oyunlarla ve seğmenlerle karşıladı. Bu karşılama sonucunda duygulanan Mustafa Kemal onlara teşekkür etti. Ardından yurdumuzun nasıl kurtulacağı konusunda konuşma yaparak halkı bilinçlendirdi.

Temsil Heyeti'nin Ankara'ya Gelmesi Nedenleri Nelerdir?

Temsil Heyeti'nin Ankara'ya gelmesinin birçok nedeni vardır. Bunlardan birisi ise, Ankara'nın stratejik konumudur. Temsil Heyeti Ankara'ya gelmiştir; çünkü buranın Batı cephesine daha yakın olması, gelişmeleri buradan takip etmesini mümkün kılmıştır. Mondros Ateşkes 'ten sonra Ankara'nın işgal altında olmaması, şehrin demiryolu ve karayolunun kesişme noktasında olması diğer nedenler arasındandır. Burada diğer bir ayrıntı, halkın buna destek vermesi olacaktır.

Türk halkının milli mücadele yıllarında yapılan çalışmalara karşı büyük desteği önemli bir husustur. Ankara'nın iletişim kurma yönünden güçlü olması, Mebusan Meclisi çalışmalarının rahatlıkla izlenmesi, diğer nedenlerdir.

Temsil Heyeti'nin Ankara'ya Gelişi Hangi Olaydan Sonra Oldu?

Temsil Heyeti Nedir, Ne Zaman Kuruldu? Temsil Heyeti Nerede, Hangi Kongrede Kuruldu?

Temsil Heyeti üyeleri, Mustafa Kemal ile birlikte 27 Aralık 1919 tarihinde Ankara'ya gelmiştir. Ülkenin işgal altında olmasıyla beraber, çalışmaları rahatlıkla yürütmekte zorluk yaşaması Ankara'yı tercih etmelerini sağlamıştır. Millî mücadele yıllarında Ankara'nın konumu, çalışmaların rahatlıkla yürütülmesi noktasında büyük öneme sahiptir.