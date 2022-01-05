Temsil Heyeti’nin İlk Siyasi Başarısı Nedir? Temsil Heyeti’nin İlk Siyasi Başarısı Hangi Kongreden Sonra Gerçekleşmiştir?

27 Aralık 1919'da kurulan Temsil Heyeti, ilk olarak Erzurum Kongresi'nde toplanmıştır. Mustafa Kemal'in görevi üstlendiği sırada çalışmalar devam etmiştir. O yıllar içerisinde temsil üyeleri Sivas Kongresi'ne gitmiş ve görüşmelere devam edilmiştir. Bu görüşmelerin ardından barış anlaşması yapılmıştır. Buna karşı gelenlerin çıkardığı isyanlar ise Damat Ferit'in istifasına zemin hazırlamıştır. Bu da Temsil Heyeti'nin ilk siyasi başarısı olarak önem kazanmıştır.

Temsil Heyeti'nin İlk Siyasi Başarısı Nedir?

Geçici bir hükümet kurulana dek Millî Mücadele döneminde ülkenin refahı söz konusu alınarak görüşmeler yapılmıştır. Sivas Kongresi'nde toplanan temsil üyeleri, burada önemli kararlar almıştır. 22 Ekim 1919'da Temsil Heyeti ile İstanbul Hükümeti arasında bu kongreden sonra detaylı bir görüşme yapılmıştır.

Amasya Görüşmeleri olarak bilinen bu olayda İstanbul Hükümeti, Temsil Heyeti'ni resmen tanımıştır. Sivas Kongresi ile beraber, Millî Mücadeleyi engellemeye çalışan ve İtilaf Devletleri ile iş birliği içerisinde olan İstanbul Hükümeti ile iletişim kesilmiştir. Sonrasında çıkan baskılara dayanamayan Damat Ferit Hükümeti istifa etmiştir. Ardından Ali Paşa Hükümeti kurulmuştur. Bu durum da Temsil Heyeti'nin ilk başarısı olarak tarihe geçmiştir.

Temsil Heyeti'nin İlk Siyasi Başarısı Hangi Kongre?

Temsil Heyeti Nedir, Ne Zaman Kuruldu? Temsil Heyeti Nerede, Hangi Kongrede Kuruldu?

Temsil Heyeti'nin ilk siyasi başarısı, 4 Eylül 1919- 11 Eylül 1919 yıllarında arasında Sivas Kongresi'nde gerçekleşmiştir. Bu kongrede alınan kararlar, daha önce Erzurum Kongresi'nde gerçekleşen görüşmelerin geniş çaplı niteliklerini kapsar. Vatanın bütününü ve bağımsızlığını esas alan bu görüşmeler Sivas Kongresi'nde kabul edilmiştir.

Yapılan görüşmelerin ardından çıkan isyanlara dayanamayan Damat Ferit Paşa, istifa etmek zorunda kalmıştır. Onun yerine Ali Paşa Hükümeti kurulmuştur. Bu isyan Temsil Heyeti'nin ilk başarısı olarak önem kazanmıştır. Bu başarı Türk Milleti'nin Mustafa Kemal'in yanında olduğunu göstermiştir. Ayrıca bu başarı, Anadolu'daki askeri ve sivil birimlerin Temsil Heyeti'nin desteklemediğini de ortaya koymuştur. Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde yapılan bu görüşmeler, ülkenin refah seviyesini arttırmıştır. Bu başarının ardından, Türk Milleti, Damat Ferit'in yanında olmadığını göstermiştir.