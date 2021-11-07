Türkiye Bölgeler Haritası -7 Bölge Sınırlarını İçeren Türkiye Siyasi Coğrafi Bölgeler Haritası

Türkiye haritası bizlere devletin sınırlarının başlayıp bittiği ve içinde barındırdığı şehirler, denizler, akarsu ve göller ile ilgili bilgiler vermektedir. Türkiye siyasi haritası, devletin sınırlarını, ülkeye komşu ülkeleri, Türkiye'nin şehirlerini, ülkeye kıyısı olan denizleri ve önemli akarsularla gölleri gösterir. Türkiye bölgeler haritası ise coğrafi özelliklerine göre adlandırılmış bölgelere dair bilgiler içerir. Bu yazımızda Türkiye Coğrafi bölgeler haritası, Türkiye'nin 7 bölgesi ve illeri ile birlikte bunların içerdikleri bilgilere erişebilirsiniz.

Türkiye Bölgeler Haritası

Türkiye 81 ili bulunan, 8 sınır komşusuna sahip, 4 tane iç denize kıyısı olan ve 7 bölgeye ayrılmış bir ülkedir. Türkiye siyasi haritasında 81 il, sınır komşuları ve kıyısının bulunduğu denizler görülebilir. Türkiye coğrafi bölgeleri ise coğrafi konumlarına göre isimlendirilmiştir. Coğrafi konum itibariyle içlerinde şehirleri barındırırlar. Bu bölgelerin ve bazı durumlarda barındırdıkları şehirlerin de belirli bir ölçek dâhilinde küçültülerek düzleme bir boyuta göre aktarılmış şekillerine Türkiye bölgeler haritası ismi verilir. Bizlere, ülkemiz içinde yer alan şehirlerin hangi bölgelerde yer aldığı bilgisini gösterir. Bu 7 bölge ile bilgiler şu şekildedir:

Karadeniz Bölgesi, Karadeniz'e kıyısı olan ve coğrafi konum itibariyle Karadeniz'e yakın olan illeri kapsadığı için bu ismi almıştır. Haritada 17 ili kapsadığı görülmektedir.

Marmara Bölgesi, Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan ve coğrafi konum olarak Marmara Denizi'ne yakın olan illeri kapsadığı için bu ismi almıştır. Ülkenin en yoğun nüfuslu bölgesidir. Haritada 11 ili kapsayacak şekilde gösterilmiştir.

Ege Bölgesi, ismini Ege Denizi'nden almıştır. Bu denize kıyısı olan ve coğrafi bakımından Ege Denizi'ne yakın olan illeri içinde barındırır. Bu bölgede 8 tane il bulunmaktadır.

Akdeniz Bölgesi, ismini Akdeniz'den almıştır. Bu iç denize yakın olan ve kıyısı bulunan şehirleri kapsamaktadır. Akdeniz bölgesinde 7 şehir ve bazı şehirlerin bazı ilçeleri bulunmaktadır. Fakat bölgeler haritasında yalnızca şehir isimleri bulunur, bu ilçeler sınırlarla çizilmiş alan içinde yer alır fakat isimleri yazmaz.

İç Anadolu Bölgesi, coğrafi konum olarak Anadolu'nun ortasında yer alan 13 ili içinde barındırır.

Doğu Anadolu Bölgesi, Anadolu'nun doğusunda yer alan 15 ili kapsamaktadır.

Güney Doğu Anadolu bölgesi, coğrafi konum olarak Anadolu'nun güney Batı'sında konumlanmış olan 9 ili içinde bulundurur.

Bölgeler içinde yer alan şehirlerin hangileri olduğu ve coğrafi olarak nerelerde konumlandıklarını detaylarıyla incelemek için bölgeler haritasına bakabilirsiniz.

Türkiye'de haritaların birçok kullanım alanı olsa da bunlardan en önemlisi eğitim alanıdır. Bilgileri paylaşılan bölgelerin aynı zamanda, kendilerine has birçok coğrafi oluşumu vardır. Akarsu, göl, ova, maden gibi bu oluşumları özel olarak haritada görmemiz mümkün olmasa da amacına uygun hazırlanmış bir dilsiz harita sayesinde bu bilgileri eğitim alanında kullanmak oldukça yaygındır. Türkiye dilsiz harita çeşitleri en çok Coğrafya derslerinde kullanılmaktadır.

Dilsiz haritalar yalnızca ülkelerin ya da bölgelerin sınırlarının çizildiği, şehir ya da ilçelerle ilgili bilgilerin yazılı olmadığı haritalardır. Bu şekilde hazırlanmış haritalar, coğrafi bölgelerde yer alan maden, akarsu, ova, sanayi bölgeleri gibi oluşumların öğrenilmesi için eğitim alanında oldukça sık kullanılır. Yalnızca sınırların belirtileri haritaların üzerine çeşitlerine ve alanlarına göre coğrafi oluşumların yazılması suretiyle ülkemizin doğal ve coğrafi özellikleri kolaylıkla öğrenilebilmektedir.