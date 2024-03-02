Türkiye’nin eğitimde milli modeli Harezmi ile ezbere son

İstanbul'da yaklaşık 10 yıl önce başlatılan ve tamamen Türkiye'nin milli ve manevi değerlerine uygun geliştirilen Harezmi Eğitim Modeli artık 61 ilde uygulanıyor. Önümüzdeki yıl 27 pilot ilde 115 okulda daha hayata geçirilecek. Adını İslam bilgini, matematikçi, astronom ve coğrafyacı El-Harezmi'den alan model, öğrencileri ezberci sistemden uzaklaştırarak uygulamalı öğrenmeye, teknolojiyi kullanarak üretkenliğe teşvik ediyor. Gerçek hayattaki gündelik problemleri tanımlayan model ile çocukların güvenli, etik ve ahlaki değerleri özümseyerek problem çözmek üzere algoritma tasarlaması amaçlanıyor. Modelin en önemli kazancı uygulamalı öğrenerek kalıcı bilgi verilirken ezber olmadığı için unutma da olmuyor.Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci: "Teknoloji bir araçtır. Biz o araçları kullanarak üretim yapmalarını sağlıyoruz. Ülkemizin faydasına, çeşitli alanlarda araçları üretmelerini sağlayacak altyapıyı oluşturuyoruz. Harezmi Eğitim Modeli ile öğrencilerin ilgi alanları, becerileri ve öğrenme gereksinimlerine odaklanarak yaşam problemlerini tanımlayan, yenilikçi ve etkili çözümler üreten ve bu aşamada algoritmik düşünme, bilişsel ve üst bilişsel, sosyal-duygusal ve pratik ve fiziksel becerilerini geliştiren, bilgi edinme sürecinde birden fazla disiplinden yararlanan, yaratıcı düşünebilen, takım halinde hareket edebilen, liderlik ve sorumluluk alabilen, bilgi tabanlı düşünerek hareket eden bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir." Harezmi Eğitim Modeli'ni uygulayan İstanbul Şener Birsöz İlkokulu Müdürü Adem Koç: "Harezmi kalıcı öğrenmeyi beraberinde getirdi. Çocuklar öğrendiği hiçbir şeyi artık unutmuyor. Üreten, yapan, tasarlayan öğrenciler oluyorlar. Takım çalışmasına da teşvik ediyor. Harezmi Eğitim Modeli ile öğrencilerin öğretmen rehberliğinde hayatın içinden sorunlara çözüm önerileri getirebilmeleri için blok veya metin tabanlı programlama, robotik, oyun yapay zekâ programlama araçlarını kullanabilmeleri amaçlanıyor. Temel yaşam becerileri ile teknoloji kullanımını harmanlayan bir proje üzerinde çalışan öğrenci ve öğretmenlerimiz günlük yaşam becerini geliştirmenin yanında teknolojiyi kullanmanın inceliklerini de öğreniyor."Hârezmî ya da tam adıyla Ebû Ca'fer Muhammed bin Mûsâ el-Hârezmî, matematik, gökbilim, coğrafya ve algoritma alanlarında çalışmış bilim insanı. Hârezmî 780 yılında Harezm bölgesinin Hive şehrinde dünyaya gelmiştir. İsmi Batı kaynaklarında Alkarismi, Algoritmi, Algorismi veya Algorism şeklinde geçer. Bağdat'ta inşa edilen, zamanın en büyük ve ileri bilim merkezi Beytü'l- Hikme'nin (Bilgelik Evi) bir üyesi olduğu ve burada yöneticilik yaptığı kesin olarak biliniyor. Bugün bildiğimiz eserlerini Beytü'l-Hikme'de yazmıştır. Tarihte bir ilk olarak Bağdat'ta ve Şam'da gözlemevlerinde önemli gökbilim çalışmaları yapmış, devrin diğer önemli âlimleriyle ortak çalışmalar yürütmüştür. Ancak Hârezmî'nin en önemli çalışmaları matematik alanındadır. Bunlardan en bilineni cebiri, hisab ilminden ayırarak ayrı bir dal olarak ortaya koymasıdır. Matematik alanındaki çalışmaları kendisinden sonraki tüm bilim insanlarını etkilemiştir. Hârezmî, matematiğe "cebir"i kazandıran bilgindir. Hârezmî "0" (sıfır) ve bilinmeyen işareti "x"in mucidi olarak bilinir. 10 rakamdan oluşan basamaklı sayı sistemi üzerine bir eser yazarak bu rakamların İslam dünyası ve Batı'da tanınıp kullanılmasını sağlamıştır. Bulduğu pek çok çözüm ve yöntem 15. yy'a kadar Batılı matematikçilerin çalışmalarına temel oluşturmuştur.