Türkiye’nin En Büyük Kütüphanesi Hangisi? Türkiye’deki En Büyük Kütüphane Nerede, Adı Ne?

Türkiye'de irili ufaklı pek çok kütüphane bulunmaktadır. Bu kütüphaneler arasında 2023 yılında açılan ve dünyadaki en geniş alana sahip üçüncü kütüphane olma unvanını elinde bulunduran bir yapı vardır. Tarihi Osmanlı İmparatorluğuna dayanan Türkiye'nin en büyük kütüphanesi hangisi, adı ne soruları konuya ilgi duyanlar tarafından merak edilmektedir. Ayrıca Türkiye'deki en büyük kütüphane nerede sorularının yanıtları da yazımızda.

Türkiye'nin En Büyük Kütüphanesi Hangisidir?

Rami Kütüphanesi, Türkiye'nin en büyük kütüphanesi unvanını taşıyan yapıdır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde inşa edilen bu yapı geçmişte askeri amaçlarla kullanılmış, daha sonra restore edilerek İstanbul'un en prestijli kültürel yapılarından biri haline getirilmiştir. 2023 yılında açılan Rami Kütüphanesi sadece büyüklüğüyle değil, sahip olduğu zengin koleksiyon ve modern hizmet anlayışıyla da fark yaratıyor. Kütüphane içerisinde okuma salonları, araştırma merkezleri, dijital kaynaklar ve sergi alanları gibi pek çok farklı bölüm bulunuyor. Rami Kütüphanesi, geniş kapasitesiyle Türkiye'nin dört bir yanından gelen okur ve araştırmacıları ağırlıyor.

Rami Kütüphanesi Nerede?

Rami Kütüphanesi, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Rami semtinde yer almaktadır. İstanbul'un tarih kokan bu bölgesinde, Rami Kışlası'nın restore edilmesiyle hayata geçirilen kütüphane, tarihi ve moderni bir araya getiren mimarisiyle dikkat çekiyor. Ulaşım açısından da oldukça elverişli bir konumda yer alan kütüphaneye toplu taşıma araçları ile kolaylıkla gidilebiliyor. Şehir merkezine yakınlığı ve büyük bir alanda konumlanması, Rami Kütüphanesi'ni ziyaret etmek isteyenler için cazip hale getiriyor.

Rami Kütüphanesi'nin Tarihçesi

İstanbul ilinin Eyüpsultan ilçesinin Rami semtinde yer alan kütüphane binası Osmanlı İmparatorluğu döneminde III. Mustafa'nın saltanatında yapılmıştır. II. Mahmut döneminde Vaka-i Hayriye adıyla bilinen Yeniçeri Ocağının kaldırılmasından sonra yenilenen ve büyütülen kışla Asakir-i Mansure-i Muhammediye yani Muhammed'in Muzaffer askerleri adıyla padişaha bağlı olarak 1826 yılında kurulan ordunun kışlası oldu. Rami Kışlası Asakir-i Mansure-i Muhammediye Kışlası adını da aldı ve bu ordu tarafından 1828 yılı itibariyle kullanılmaya başlanarak 1871 yılına kadar hizmet verdi. I. Dünya Savaşı sonrasında Fransızlar tarafından işgal edilen Rami Kışlası, Cezayir'den gelen ve Fransa adına savaşacak olan askerlere tahsis edildi. Kışlada bulunan silah ve mühimmat Milli Müdafaa Grubu sayesinde Anadolu'ya kaçırıldı.

Cumhuriyet döneminde de I. orduya tahsis edilen Rami Kışlası uzun yıllar askeri amaçlar için kullanılmasını ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi ve 2023 yılında kışla Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kütüphaneye dönüştürülerek hizmete açıldı. 13 Ocak 2023 tarihinde açılışı yapılan Rami Kütüphanesi ülkemizin en büyük kütüphanesi oldu.

Rami Kütüphanesinin Özellikleri

Rami Kütüphanesi, 2023 yılında yapılan açılışının ardından İstanbul'un ve Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olmasının yanında pek çok özelliği ile dikkat çekmektedir. Restore edilen Rami Kışlası'nın yeniden düzenlenmesi ile kütüphane olan yapı 220 bin metrekare alan üzerine kurulmuştur. Rami Kütüphanesi'nin içinde 4200 kişi oturarak çalışabilmektedir. Aynı zamanda kütüphanede 2,5 milyon tane kitap bulunmaktadır.

Kütüphanenin içerisinde geniş okuma alanları, sessiz çalışma odaları, çocuk bölümleri, dijital arşivler ve sergi alanları bulunmaktadır. Ayrıca araştırmacılar için özel koleksiyonlar ve nadir eserler bölümü de kütüphanenin en dikkat çeken bölümlerinden biridir. Kütüphanenin modern teknolojik altyapısı sayesinde, dijital kaynaklara erişim sağlamak da oldukça kolaydır. Rami Kütüphanesi, Türkiye'nin kültürel birikimine katkı sağlayan ve her yaştan okuru bir araya getiren önemli bir merkez haline gelmiştir.