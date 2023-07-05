Türkiye’nin genç üniversitelerinden önemli başarı

İngıltere merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education'ın (THE), dünyanın en iyi genç üniversitelerine yer verdiği "2023 Genç Üniversiteler Sıralaması" açıklandı. Listede Türkiye, 47 üniversiteyle en çok temsil edilen ülke oldu. Sıralamada Koç ve Sabancı üniversiteleri ilk 100 içinde yer alırken, ilk 500'e toplam 20 Türk üniversitesi girdi. THE "Genç Üniversiteler Sıralaması" ile yaşı 50 ve altında olan dünyanın en iyi üniversitelerini listeliyor. Listede yer alacak üniversiteler, mevcut en kapsamlı ve dengeli karşılaştırmaları sağlamak için öğretim, araştırma, bilgi transferi ve uluslararası görünüm misyonları açısından değerlendiriliyor. Sıralamada ilk 500 içinde yer alan bazı Türk üniversiteleri şöyle:Koç Üniversitesi: 55Sabancı Üniversitesi: 89Çankaya Üniversitesi: 101-150Bahçeşehir Üniversitesi: 151-200Bilkent Üniversitesi: 201-250Düzce Üniversitesi: 251-300Fırat Üniversitesi: 251-300Özyeğin Üniversitesi: 251-300.