Turkuvaz Medya Londra’da genç yeteneklerle bir araya geldi

Türkiye'nin dünyanın dört bir yanında düzenlediği kariyer etkinliği 'Talent for BIZ' rotasını bu kez İngiltere'ye çevirdi. Etkinlik kapsamında Türkiye'nin önemli kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, gençlerle bir araya geldi.

GENÇ YETENEKLERLE BULUŞMA

Türkiye'nin önemli kurum ve kuruluşlarından temsilciler Talentfor BIZ kariyer etkinliklerinde gençlerle buluşuyor. Adres bu kez İngiltere'nin başkenti Londra oldu.

Genç yeteneklerin staj ve istihdam olanaklarını tanıma fırsatı bulduğu etkinlikte Türk ve yabancı gençler kariyer etkinliklerinde gelecek planlarını kurabilecek.