Üniversite tercihleri ve kontenjanlarda son dakika: Gözde bölümler boş kaldı!

Son dakika: 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları geçen hafta açıklandı. Üniversitelerdeki toplam 1 milyon 10 bin 669 kontenjanın 195 bin 304'ü boş kalmıştı. Kontenjanı binin üzerinde olan ve tüm üniversitelerde tamamı dolan sadece 5 lisans programı var. Eczacılık, fen bilgisi öğretmenliği, ilköğretim matematik öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği ve veterinerlik programları kontenjanlarını doldurdu. Üniversiteye kayıtlar 10 Eylül'de tamamlanacak. Ardından ek yerleştirme süreci başlayacak. Peki en gözde programlarda ne kadar boş kontenjan var? Tıp, hukuk, mimarlık gibi sıralama barajı olan bölümlerde bu yıl toplam 13 bin 18 boş kontenjan oluştu.