Üniversitelerde hibrit eğitim başladı

İsteyen öğrencilerin evlerinde online olarak, dileyenlerin ise üniversite kampüslerine giderek sınıflarında derslerini işlemesine imkân sağlayan "hibrit eğitim" üniversitelerde hayata geçti. Derslere katılımda devam şartı aranmayacak. Bazı üniversiteler, yüz yüze eğitimi devam ettirirken sınıflara kurdukları teknolojik altyapı sayesinde eş zamanlı çevrim içi dersler de verebilecek.Öğretim üyeleri, sınıflardaki akıllı tahtalara entegre edilmiş kamera, mikrofon ve diğer uzaktan eğitim al yapı teknolojileri aracılığıyla öğrencilerine hem uzaktan eğitimi hem de yüz yüze eğitimi eş zamanlı sunacak. Yüz yüze eğitime katılamayan öğrenciler de çevrim içi ortamda sınıflardaki eğitimi eş zamanlı takip edebilecek.Öte yandan tüm üniversitelerde bahar dönemindeki ara sınavlar, özel öğrencilik hakkı verilen uygulama eğitimi içeren programlar hariç uzaktan öğretim yöntemleriyle online, yani çevrim içi yapılacak.