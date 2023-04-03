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Giriş Tarihi: 4.4.2023

Üniversitelerde hibrit eğitim başladı

Üniversitelerde 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine mahsus olmak üzere hibrit eğitim dün itibarıyla başladı. İsteyen öğrenciler derslerini kampüslerinde yüz yüze alabilecek

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
Üniversitelerde hibrit eğitim başladı
İsteyen öğrencilerin evlerinde online olarak, dileyenlerin ise üniversite kampüslerine giderek sınıflarında derslerini işlemesine imkân sağlayan "hibrit eğitim" üniversitelerde hayata geçti. Derslere katılımda devam şartı aranmayacak. Bazı üniversiteler, yüz yüze eğitimi devam ettirirken sınıflara kurdukları teknolojik altyapı sayesinde eş zamanlı çevrim içi dersler de verebilecek.

HİBRİT EĞİTİM NASIL OLACAK?
Öğretim üyeleri, sınıflardaki akıllı tahtalara entegre edilmiş kamera, mikrofon ve diğer uzaktan eğitim al yapı teknolojileri aracılığıyla öğrencilerine hem uzaktan eğitimi hem de yüz yüze eğitimi eş zamanlı sunacak. Yüz yüze eğitime katılamayan öğrenciler de çevrim içi ortamda sınıflardaki eğitimi eş zamanlı takip edebilecek.

SINAVLAR ONLİNE YAPILACAK
Öte yandan tüm üniversitelerde bahar dönemindeki ara sınavlar, özel öğrencilik hakkı verilen uygulama eğitimi içeren programlar hariç uzaktan öğretim yöntemleriyle online, yani çevrim içi yapılacak.
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Üniversitelerde hibrit eğitim başladı
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