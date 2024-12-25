Üniversitelerde kalite güvencesi artıyor

Türkiye, 208 üniversitesi, 185 bin akademisyeni ve 350 bini uluslararası olmak üzere 7 milyonu aşkın öğrencisiyle yükseköğretim alanında dünyada önemli ülke konumunda. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), kapasite artışıyla birlikte kalitenin de en üst seviyeye ulaşması konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'de akredite olan programların sayısı günden güne artarken 2024 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu'na göre 2023 YKS Kılavuzu'nda en az bir akredite lisans programı bulunan üniversite sayısı 116 oldu. Akredite olan toplam program sayısı ise 1209 olarak gerçekleşti. 42 üniversite, 10 ve üzerinde akredite lisans programına sahip bulunuyor. YÖK Başkanı Erol Özvar yaptığı değerlendirmede önümüzdeki dönemde de kalite odaklı anlayışı yükseköğretim sisteminin merkezine yerleştirme çabalarının kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Özvar, "Doktora programı açmak üzere başvuran üniversitelerimize akredite program sahibi olma şartı getirmiş bulunuyoruz. 2027 yılına kadar üniversitelerimizin tamamının akreditasyon süreçlerini tamamlamasını bekliyoruz" bilgisini verdi.