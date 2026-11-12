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  • Üniversitelerde yeni dönem başlıyor! YÖK Başkanı Özvar duyurdu: Ders yükü azalıyor çift anadal genişliyor!

Üniversitelerde yeni dönem başlıyor! YÖK Başkanı Özvar duyurdu: Ders yükü azalıyor çift anadal genişliyor!

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar'ın üniversitelerde ders yükünün azaltılması, müfredatın sadeleştirilmesi ve uygulamalı eğitimin artırılmasına yönelik çağrıları öğrencilerden destek gördü. Diş hekimliği ve eczacılık öğrencilerinin farklı alanlarda çift anadal yapabilmesine yönelik başlatılan çalışma da gençler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Üniversitelerde yeni dönem başlıyor! YÖK Başkanı Özvar duyurdu: Ders yükü azalıyor çift anadal genişliyor!
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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Gelecek Vizyon Toplantısı'na katılan Özvar'ın yanına gelen öğrenciler, yükseköğretimde planlanan düzenlemeler için teşekkür ederek çalışmaları desteklediklerini belirtti. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Özvar, müfredatın sadeleştirilmesi ve çift anadal imkanlarının genişletilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gençlerin sorularını yanıtlayan Özvar, üniversite eğitiminde daha fazla uygulamaya yer açmak ve öğrencilere farklı alanlarda yeni yetkinlikler kazandırmak istediklerini anlattı.

Üniversitelerde yeni dönem başlıyor! YÖK Başkanı Özvar duyurdu: Ders yükü azalıyor çift anadal genişliyor!

DİŞ HEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİNE İKİNCİ ANADAL İMKANI

Diş hekimliği öğrencileriyle sohbetinde çift anadal çalışmalarına değinen Özvar, gençlerin akademik başarılarının farklı alanlarda da eğitim almalarına imkân sağlayabilecek düzeyde olduğunu söyledi. Diş hekimliği öğrencilerinin yüksek başarı puanlarıyla üniversiteye yerleştiklerini hatırlatan Özvar, bu öğrencilerin tıp ve mühendislik gibi farklı programlarda öğrenim gören öğrencilerden akademik yeterlilik bakımından geri kalmadıklarını vurguladı.

Türkiye'de diş hekimi sayısının yüksek olduğuna işaret eden Özvar, gençlerin mesleklerinin yanı sıra başka alanlarda da yetkinlik kazanabilmelerini önemsediklerini belirtti. Özvar, çift anadalın mevcut mevzuatta yer alan bir hak olduğunu hatırlatarak bu imkanı daha fazla öğrencinin kullanabilmesini teşvik etmek istediklerini söyledi.

Belirlenecek programlarda başarı koşullarını sağlayan öğrencilerin ikinci bir alanda eğitim alabilmesine yönelik çalışma yürüttüklerini anlatan Özvar, ders programlarının ve müfredatın da buna uygun biçimde düzenlenmesi gerektiğini ifade etti. Diş hekimliği öğrencilerinin mühendislik gibi farklı bir alanda da öğrenim görebilmesini örnek gösteren Özvar, eczacılık öğrencilerinin de bu imkânlardan yararlanabilmesine yönelik çalışmalar üzerinde durduklarını belirtti. İkinci bir anadalın öğrencilere yeni bilgi, beceri ve yetkinlikler kazandıracağını vurgulayan Özvar, gençlerden bu çalışmalara destek vermelerini istedi.

Üniversitelerde yeni dönem başlıyor! YÖK Başkanı Özvar duyurdu: Ders yükü azalıyor çift anadal genişliyor!

MÜFREDATTA GEREKSİZ TEKRARLAR KALDIRILMALI

Öğrencilerin müfredatın sadeleştirilmesine ilişkin sorularını da yanıtlayan Özvar, üniversitelerde ders sayılarının gözden geçirilmesi ve gereksiz tekrarların müfredattan çıkarılması gerektiğini söyledi.

Özvar, "Sadeleştirme konusunda kararlı adımlar atıyoruz. Diş hekimliği için de geçerli bu. Hiç şüpheniz olmasın." dedi.

Öğrencilerin üniversite dışında kendi imkânlarıyla öğrenebilecekleri konuların ders programlarında gereksiz yer tutmaması gerektiğini belirten Özvar, akademisyenlere bu konuda önemli görevler düştüğünü ifade etti.

"DAHA AZ BİLGİLENMEK ANLAMINA GELMİYOR"

Müfredatın sadeleştirilmesinin eğitimin niteliğinden ödün verilmesi anlamına gelmediğini vurgulayan Özvar, temel hedeflerinin öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamaya aktarabilecekleri zamanı artırmak olduğunu söyledi.

Ders sayısının fazla olmasının uygulamalı eğitime ayrılabilecek zamanı sınırladığını belirten Özvar, öğrencilerin öğrendiklerini sahada kullanmalarını ve uygulayarak pekiştirmelerini önemsediklerini ifade etti.

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Üniversitelerde yeni dönem başlıyor! YÖK Başkanı Özvar duyurdu: Ders yükü azalıyor çift anadal genişliyor!

DİŞ HEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİNDEN ÇİFT ANADAL ÇALIŞMALARINA DESTEK

Özvar'ın çift anadal imkânlarının genişletilmesine yönelik açıklamalarını memnuniyetle karşılayan diş hekimliği öğrencileri, farklı alanlarda eğitim alabilmenin mesleki geleceklerine önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

ALKÜ Diş Hekimliği Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi Sevim Sultan Topak, hedeflediği bölümde öğrenim görmekten gurur duyduğunu ifade ederek çift anadal imkânının kendilerine yeni fırsatlar sunacağını söyledi. Topak, "Çift anadal bana bu mesleğin geleceğine dair daha fazla yol vaat ediyor. Daha iyi bir gelecek vaat ettiğini düşünüyorum." dedi. Türkiye'deki diş hekimi sayısına dikkati çeken Topak, ikinci bir alanda yetkinlik kazanmanın mesleki yaşamlarında kendilerine avantaj sağlayacağını belirterek Özvar'a teşekkür etti.

Diş hekimliği birinci sınıf temsilcisi Sümeyye Sucu da çift anadal çalışmasını sevinçle karşıladıklarını belirterek, "Kararı duyunca çok sevindik. Destekliyoruz çift anadal programını." ifadelerini kullandı.

Diş hekimliği birinci sınıf öğrencisi Zeynep Beyza Bacak ise çift anadalın kendilerine farklı iş alanlarında çalışma imkânı sağlayabileceğini söyledi. Programın hayata geçirilmesi hâlinde çift anadal yapmayı düşündüğünü belirten Bacak, "Ben katılmak isterim." diyerek çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Diş hekimliği ikinci sınıf öğrencisi Nejat Dinler de farklı bir alanda eğitim almanın mesleki geleceğine katkı sağlayacağını ifade etti. Dinler, "Mezun olduğumda hem bir mühendis hem de bir diş hekimi olarak anılmak isterim. Bana da avantaj sağlayacağını düşünüyorum." dedi. Diş hekimliği mezunlarının istihdam imkânlarına ilişkin kaygılarına da değinen Dinler, çift anadalın öğrencilere ikinci bir mesleki yetkinlik kazandırması bakımından önemli olduğunu belirtti.

"KENDİMİZİ GELİŞTİRMEK İÇİN DAHA FAZLA ZAMANIMIZ OLACAK"

Müfredatın sadeleştirilmesi çalışmalarını destekleyen farklı bölümlerden öğrenciler de uygulamalı eğitime daha fazla zaman ayrılmasının kendilerine önemli kazanımlar sağlayacağını dile getirdi.

ALKÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü dördüncü sınıf öğrencisi Asya Doğan, müfredatın sadeleştirilmesiyle öğrencilerin kendilerini geliştirmek için daha fazla zamana sahip olabileceklerini belirtti. Doğan, "Açıkçası bunu ilk duyduğumda en çok zamansal olarak bir avantaj elde ettiğimizi düşündüm." diyerek düzenlemenin öğrencilere yeni fırsatlar sunacağını söyledi.

Öğrencilerin potansiyellerini geliştirebilmeleri için zamanın önemli olduğunu vurgulayan Doğan, bu imkânı sağlayacak çalışmalardan dolayı Özvar'a teşekkür ettiklerini ifade etti. Özvar'ın öğrencilere yazma becerilerini geliştirmeleri yönündeki tavsiyelerinden de etkilendiğini belirten Doğan, kendisini farklı alanlarda geliştirmek istediğini söyledi.

"STAJ VE UYGULAMAYA DAHA FAZLA VAKİT AYIRABİLECEĞİZ"

ALKÜ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü dördüncü sınıf öğrencisi Ayşegül Kutlu ise müfredatın sadeleştirilmesinin yalnızca ders sayısının azaltılması olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Dördüncü sınıfta staj ve uygulamalı eğitimlere ağırlık verdiklerini anlatan Kutlu, bu çalışmaların mesleki gelişimleri açısından önemli olduğunu söyledi. Kutlu, "Müfredat azaltılırsa eğer bu staj ve uygulama gibi pratik alanlarda daha fazla vakit bulabileceğimizi düşünüyorum." dedi. Özvar, sohbetin ardından öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#YÖK

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