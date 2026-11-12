Üniversitelerde yeni dönem başlıyor! YÖK Başkanı Özvar duyurdu: Ders yükü azalıyor çift anadal genişliyor!

DİŞ HEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİNDEN ÇİFT ANADAL ÇALIŞMALARINA DESTEK

Özvar'ın çift anadal imkânlarının genişletilmesine yönelik açıklamalarını memnuniyetle karşılayan diş hekimliği öğrencileri, farklı alanlarda eğitim alabilmenin mesleki geleceklerine önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

ALKÜ Diş Hekimliği Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi Sevim Sultan Topak, hedeflediği bölümde öğrenim görmekten gurur duyduğunu ifade ederek çift anadal imkânının kendilerine yeni fırsatlar sunacağını söyledi. Topak, "Çift anadal bana bu mesleğin geleceğine dair daha fazla yol vaat ediyor. Daha iyi bir gelecek vaat ettiğini düşünüyorum." dedi. Türkiye'deki diş hekimi sayısına dikkati çeken Topak, ikinci bir alanda yetkinlik kazanmanın mesleki yaşamlarında kendilerine avantaj sağlayacağını belirterek Özvar'a teşekkür etti.

Diş hekimliği birinci sınıf temsilcisi Sümeyye Sucu da çift anadal çalışmasını sevinçle karşıladıklarını belirterek, "Kararı duyunca çok sevindik. Destekliyoruz çift anadal programını." ifadelerini kullandı.

Diş hekimliği birinci sınıf öğrencisi Zeynep Beyza Bacak ise çift anadalın kendilerine farklı iş alanlarında çalışma imkânı sağlayabileceğini söyledi. Programın hayata geçirilmesi hâlinde çift anadal yapmayı düşündüğünü belirten Bacak, "Ben katılmak isterim." diyerek çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Diş hekimliği ikinci sınıf öğrencisi Nejat Dinler de farklı bir alanda eğitim almanın mesleki geleceğine katkı sağlayacağını ifade etti. Dinler, "Mezun olduğumda hem bir mühendis hem de bir diş hekimi olarak anılmak isterim. Bana da avantaj sağlayacağını düşünüyorum." dedi. Diş hekimliği mezunlarının istihdam imkânlarına ilişkin kaygılarına da değinen Dinler, çift anadalın öğrencilere ikinci bir mesleki yetkinlik kazandırması bakımından önemli olduğunu belirtti.

"KENDİMİZİ GELİŞTİRMEK İÇİN DAHA FAZLA ZAMANIMIZ OLACAK"

Müfredatın sadeleştirilmesi çalışmalarını destekleyen farklı bölümlerden öğrenciler de uygulamalı eğitime daha fazla zaman ayrılmasının kendilerine önemli kazanımlar sağlayacağını dile getirdi.

ALKÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü dördüncü sınıf öğrencisi Asya Doğan, müfredatın sadeleştirilmesiyle öğrencilerin kendilerini geliştirmek için daha fazla zamana sahip olabileceklerini belirtti. Doğan, "Açıkçası bunu ilk duyduğumda en çok zamansal olarak bir avantaj elde ettiğimizi düşündüm." diyerek düzenlemenin öğrencilere yeni fırsatlar sunacağını söyledi.

Öğrencilerin potansiyellerini geliştirebilmeleri için zamanın önemli olduğunu vurgulayan Doğan, bu imkânı sağlayacak çalışmalardan dolayı Özvar'a teşekkür ettiklerini ifade etti. Özvar'ın öğrencilere yazma becerilerini geliştirmeleri yönündeki tavsiyelerinden de etkilendiğini belirten Doğan, kendisini farklı alanlarda geliştirmek istediğini söyledi.

"STAJ VE UYGULAMAYA DAHA FAZLA VAKİT AYIRABİLECEĞİZ"

ALKÜ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü dördüncü sınıf öğrencisi Ayşegül Kutlu ise müfredatın sadeleştirilmesinin yalnızca ders sayısının azaltılması olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Dördüncü sınıfta staj ve uygulamalı eğitimlere ağırlık verdiklerini anlatan Kutlu, bu çalışmaların mesleki gelişimleri açısından önemli olduğunu söyledi. Kutlu, "Müfredat azaltılırsa eğer bu staj ve uygulama gibi pratik alanlarda daha fazla vakit bulabileceğimizi düşünüyorum." dedi. Özvar, sohbetin ardından öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör