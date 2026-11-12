Üniversitelerde yeni dönem başlıyor! YÖK Başkanı Özvar duyurdu: Ders yükü azalıyor çift anadal genişliyor!
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar'ın üniversitelerde ders yükünün azaltılması, müfredatın sadeleştirilmesi ve uygulamalı eğitimin artırılmasına yönelik çağrıları öğrencilerden destek gördü. Diş hekimliği ve eczacılık öğrencilerinin farklı alanlarda çift anadal yapabilmesine yönelik başlatılan çalışma da gençler tarafından memnuniyetle karşılandı.
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Gelecek Vizyon Toplantısı'na katılan Özvar'ın yanına gelen öğrenciler, yükseköğretimde planlanan düzenlemeler için teşekkür ederek çalışmaları desteklediklerini belirtti. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Özvar, müfredatın sadeleştirilmesi ve çift anadal imkanlarının genişletilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gençlerin sorularını yanıtlayan Özvar, üniversite eğitiminde daha fazla uygulamaya yer açmak ve öğrencilere farklı alanlarda yeni yetkinlikler kazandırmak istediklerini anlattı.
DİŞ HEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİNE İKİNCİ ANADAL İMKANI
Diş hekimliği öğrencileriyle sohbetinde çift anadal çalışmalarına değinen Özvar, gençlerin akademik başarılarının farklı alanlarda da eğitim almalarına imkân sağlayabilecek düzeyde olduğunu söyledi. Diş hekimliği öğrencilerinin yüksek başarı puanlarıyla üniversiteye yerleştiklerini hatırlatan Özvar, bu öğrencilerin tıp ve mühendislik gibi farklı programlarda öğrenim gören öğrencilerden akademik yeterlilik bakımından geri kalmadıklarını vurguladı.
Türkiye'de diş hekimi sayısının yüksek olduğuna işaret eden Özvar, gençlerin mesleklerinin yanı sıra başka alanlarda da yetkinlik kazanabilmelerini önemsediklerini belirtti. Özvar, çift anadalın mevcut mevzuatta yer alan bir hak olduğunu hatırlatarak bu imkanı daha fazla öğrencinin kullanabilmesini teşvik etmek istediklerini söyledi.
Belirlenecek programlarda başarı koşullarını sağlayan öğrencilerin ikinci bir alanda eğitim alabilmesine yönelik çalışma yürüttüklerini anlatan Özvar, ders programlarının ve müfredatın da buna uygun biçimde düzenlenmesi gerektiğini ifade etti. Diş hekimliği öğrencilerinin mühendislik gibi farklı bir alanda da öğrenim görebilmesini örnek gösteren Özvar, eczacılık öğrencilerinin de bu imkânlardan yararlanabilmesine yönelik çalışmalar üzerinde durduklarını belirtti. İkinci bir anadalın öğrencilere yeni bilgi, beceri ve yetkinlikler kazandıracağını vurgulayan Özvar, gençlerden bu çalışmalara destek vermelerini istedi.
MÜFREDATTA GEREKSİZ TEKRARLAR KALDIRILMALI
Öğrencilerin müfredatın sadeleştirilmesine ilişkin sorularını da yanıtlayan Özvar, üniversitelerde ders sayılarının gözden geçirilmesi ve gereksiz tekrarların müfredattan çıkarılması gerektiğini söyledi.
Özvar, "Sadeleştirme konusunda kararlı adımlar atıyoruz. Diş hekimliği için de geçerli bu. Hiç şüpheniz olmasın." dedi.
Öğrencilerin üniversite dışında kendi imkânlarıyla öğrenebilecekleri konuların ders programlarında gereksiz yer tutmaması gerektiğini belirten Özvar, akademisyenlere bu konuda önemli görevler düştüğünü ifade etti.
"DAHA AZ BİLGİLENMEK ANLAMINA GELMİYOR"
Müfredatın sadeleştirilmesinin eğitimin niteliğinden ödün verilmesi anlamına gelmediğini vurgulayan Özvar, temel hedeflerinin öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamaya aktarabilecekleri zamanı artırmak olduğunu söyledi.
Ders sayısının fazla olmasının uygulamalı eğitime ayrılabilecek zamanı sınırladığını belirten Özvar, öğrencilerin öğrendiklerini sahada kullanmalarını ve uygulayarak pekiştirmelerini önemsediklerini ifade etti.