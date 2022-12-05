Anlamları, yazılışları ve okunuşları farklı yani karşıt olan kelimeler zıt anlamlı kelimeler olarak adlandırılırlar. Bu kapsamda; dilimizde pek çok kelimenin zıt anlamı da bulunmaktadır. Bunlar arasında en merak edilenlerden bir tanesi de üretici zıt anlamlısı olmaktadır. Dilimizde ticari anlamda kullanılan üretici kelimesinin zıt anlamlısı merak ediliyor. Buna göre; üretici zıt anlamlısı nedir? Üretici kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük

ÜRETİCİ ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Zıt anlamlı kelimeler anlamca birbirinin tam tersi anlamı ifade eden kelimelere denilmektedir. Zıt anlamlı kelimeler yerine karşıt anlamlı kelimeler de denilebilmektedir. Üretici kelimesinin zıt anlamlısı tüketici kelimesidir.

ÜRETİCİ ZIT ANLAMLISI OLAN SÖZCÜK

Üretici kelimesinin zıt anlamlısı tüketicidir. Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere "Zıt Anlamlı Kelimeler" veya "Karşıt Anlamlı Kelimeler" denir. Üretici kelimesi üreten anlamını taşır.

Üretici kelimesinin zıt anlamını tüketici kelimesi oluşturur.

Öğrenmek için diğer eş anlamlı kelimeler şöyle;

Doktor eş anlamlısı

Yaşam eş anlamlısı

Zaman eş anlamlısı

Görev eş anlamlısı

Millet eş anlamlısı

Sözcük eş anlamlısı

Ulus eş anlamlısı

Uzak eş anlamlısı

Öğretmen eş anlamlısı

Akıl eş anlamlısı