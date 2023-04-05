Uyku Masalları Oku - Okul Öncesi İçin Uzun ve Kısa, Eğitici Uyku Getiren Masallar

Çocuklarda zeka gelişimini desteklediği için en güzel uyku masalları hangileri bilmek gerekebilir. Uyku getiren masallar okumak, onların rahatça uykuya dalmalarına ek olarak hayal güçlerinin de gelişmesine yardımcı olur. Birbirinden güzel ve eğlenceli uzun ve kısa uyku masalları neler diye soran anne ve babalar bulunur. Eğitici uyku masalları okumanın yararları neler? 2-3 yaş uyku masalları hangileridir?

En Güzel Uyku Masalları Neler?

Uyku masalları dahil olmak üzere çocuklara yönelik olan bütün kitaplar, onların yaratıcılık kazanması ve zekalarının gelişmesi için birer ihtiyaçtır. Bundan dolayı her ailenin, çocuklarına okuma alışkanlığı kazandırması gerekir. Okumayı sevdirmenin en iyi yolu ise masal kitaplarıdır. Küçük yaşlardan itibaren okunan masallar, çocukların okumaya ilişkin ilgisini ve sevgisini artırmayı sağlar. Ayrıca okula başlamadan önce okuma ve yazmayı öğrenmelerine destek olur. Böylece eğitim hayatlarına daha önde ve hazırlıklı başlayabilirler. 1-2 yaş aralığına uygun, en ünlü ve en güzel uyku masalları ise şu şekilde;

1.Pamuk Prenses Ve Yedi Cüceler Masalı

2.Şaşkın Filin Hikâyesi.

3.Denizler Altındaki Saray Masalı

4.Parmak Çocuk Masalı

5.Üç Küçük Maymun Masalı

6.Tekir ile Mırmır Masalı

7.Prenses Sofia Masalı

8.Ormanın Dostluğu Masalı

9.Molly ve Kayıp Hazine Masalı

10.Neşeli Çiftliğe Dönüş Masalı

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Uyku Hikayeleri Faydaları Neler?

Masalların sadece uyku açısından değil, pek çok yönden yararı bulunur.

1.Çocuğu düşünmeye sevk ederken, sorun çözme kabiliyetini geliştirir. 2.Hayvanlara ve doğaya karşı sevgi aşılar.

3.Dürüstlük, cömertlik, yardımseverlik, sevgi ve saygı gibi insani değerleri öğretir ve benimsetir.

4.Hayal gücü gelişir ve yaratıcı yönü ortaya çıkar.

5.Yeni kelimeler öğrenmesine yardımcı olur.

6.Hafızası güçlenir ve zihinsel becerisi gelişir.

7.Empati yapmayı öğrenir ve sosyal ilişkilerinde daha başarılı olur.