Velilere uyarı: Okullarda yüz yüze eğitim sürecinde bunlara dikkat!

Son dakika... Okula alışma sürecinde ebeveyn desteği önemli. Anne-babalar, çocuklara kendi okul hayatlarıyla ilgili olumlu anılarını anlatarak fotoğraflarını göstererek okulun korkutucu bir yer olmadığı konusunda güven verebilirler. İşte yüz yüze eğitim esasıyla açılan yeni eğitim öğretim sezonunda öğrencileri okullara uğurlayan velilere kritik son dakika uyarıları

Bir seneyi aşkın bir süre sonunda öğrenciler okullarına geri dönüyor. 2020 Mart ayı itibariyle eğitim hayatının evlerden online olarak devam etmesi çocukların psikolojileri üzerinde önemli etkiler bıraktı. Özellikle uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitime geçiliyor olması, çocukların okula ve sosyal hayata adapte olmakta güçlük yaşamalarına sebep olabilir. Klinik Psikolog Selenay Yücel, okulların açıldığı bu günlerde çocukların oryantasyon sürecine anne-babaların nasıl destek olabileceğini anlattı…

