Yerli yapay zekadan, su altı robota: Türk üniversitelerinden bilimde büyük hamle!

Makine öğrenmesi yöntemlerinden de yararlanılan çalışmanın, hastalıkların erken tanısına yönelik biyobelirteçlerin belirlenmesi, hastalık süreçlerinin izlenmesi ve kişiselleştirilmiş tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesine yönelik araştırmalara katkı sağlaması bekleniyor.

"Whole Blood Transcriptomics Atlas Across Human Diseases" başlıklı araştırmada kanser, Alzheimer, Parkinson, diyabet ve kalp-damar hastalıkları dahil farklı sağlık durumlarına ilişkin kan örnekleri analiz edildi. Hastalıklara özgü moleküler değişimler incelenirken 1.280 bireyin protein verileri de araştırmaya dahil edildi.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öncülüğünde yürütülen ve uluslararası bilimsel dergi Nature Communications'ta yayımlanan araştırmada, 98 farklı sağlık durumuna sahip 4 bin 444 bireyin moleküler verileri incelendi. Beş yıl süren çalışmaya, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinden 81, Diş Hekimliği Fakültesinden üç olmak üzere toplam 84 araştırmacı katkı sundu. Çalışma, Prof. Dr. Abdulgani Tatar, Doç. Dr. Çiğdem Yüce Kahraman ve Prof. Dr. Hasan Türkez koordinasyonunda yürütüldü.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİNDEN DENİZ ARAŞTIRMALARINA VE SUALTI KÜLTÜR MİRASINA KATKI

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, 50 yılı aşkın bilimsel birikimi, araştırma gemisi ve ileri teknoloji laboratuvarlarıyla Türkiye'nin deniz araştırmaları kapasitesine katkı sağlıyor. 1975 yılında kurulan Enstitü, başta Ege Denizi olmak üzere Marmara, Karadeniz ve Akdeniz'de bilimsel çalışmalar yürütüyor.

Enstitünün araştırma gemisi R/V Koca Piri Reis ile bugüne kadar 500'ü aşkın bilimsel sefer gerçekleştirildi. Enstitü bünyesinde bulunan ve 1000 metre derinliğe kadar inebilen "Navek-i Bahri" sualtı görüntüleme robotu ise deniz tabanındaki kültürel mirasın tespit edilmesi ve belgelenmesinde kullanılıyor.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının desteğiyle yürütülen "Mavi Miras Projesi" kapsamında sualtı kültür mirasına ilişkin bir veri tabanı oluşturulurken Osmanlı dönemine ait batıklara yönelik araştırmalar da gerçekleştiriliyor. Sekiz lisansüstü programıyla uzman yetiştiren Enstitü, Cumhurbaşkanlığına sunulan "R/V Emir Çakabey" Yeni Araştırma Gemisi Projesi aracılığıyla araştırma altyapısını güçlendirmeyi ve daha kapsamlı bilimsel seferler gerçekleştirmeyi hedefliyor.