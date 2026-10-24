Yerli yapay zekadan, su altı robota: Türk üniversitelerinden bilimde büyük hamle!

Yükseköğretim kurumları, öğrencilerin sosyal ihtiyaçlarına yönelik dayanışma çalışmalarından deniz araştırmalarına, arama-kurtarma teknolojilerinden sağlık ve mühendislik alanlarındaki yapay zeka uygulamalarına kadar farklı alanlarda yürüttükleri çalışmalarla toplumsal ihtiyaçlara ve bilimsel gelişime katkı sunmaya devam ediyor.

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Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öncülüğünde yürütülen ve uluslararası bilimsel dergi Nature Communications'ta yayımlanan araştırmada, 98 farklı sağlık durumuna sahip 4 bin 444 bireyin moleküler verileri incelendi. Beş yıl süren çalışmaya, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinden 81, Diş Hekimliği Fakültesinden üç olmak üzere toplam 84 araştırmacı katkı sundu. Çalışma, Prof. Dr. Abdulgani Tatar, Doç. Dr. Çiğdem Yüce Kahraman ve Prof. Dr. Hasan Türkez koordinasyonunda yürütüldü.

Yerli yapay zekadan, su altı robota: Türk üniversitelerinden bilimde büyük hamle!

"Whole Blood Transcriptomics Atlas Across Human Diseases" başlıklı araştırmada kanser, Alzheimer, Parkinson, diyabet ve kalp-damar hastalıkları dahil farklı sağlık durumlarına ilişkin kan örnekleri analiz edildi. Hastalıklara özgü moleküler değişimler incelenirken 1.280 bireyin protein verileri de araştırmaya dahil edildi.

Makine öğrenmesi yöntemlerinden de yararlanılan çalışmanın, hastalıkların erken tanısına yönelik biyobelirteçlerin belirlenmesi, hastalık süreçlerinin izlenmesi ve kişiselleştirilmiş tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesine yönelik araştırmalara katkı sağlaması bekleniyor.

Yerli yapay zekadan, su altı robota: Türk üniversitelerinden bilimde büyük hamle!

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİNDEN DENİZ ARAŞTIRMALARINA VE SUALTI KÜLTÜR MİRASINA KATKI

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, 50 yılı aşkın bilimsel birikimi, araştırma gemisi ve ileri teknoloji laboratuvarlarıyla Türkiye'nin deniz araştırmaları kapasitesine katkı sağlıyor. 1975 yılında kurulan Enstitü, başta Ege Denizi olmak üzere Marmara, Karadeniz ve Akdeniz'de bilimsel çalışmalar yürütüyor.

Enstitünün araştırma gemisi R/V Koca Piri Reis ile bugüne kadar 500'ü aşkın bilimsel sefer gerçekleştirildi. Enstitü bünyesinde bulunan ve 1000 metre derinliğe kadar inebilen "Navek-i Bahri" sualtı görüntüleme robotu ise deniz tabanındaki kültürel mirasın tespit edilmesi ve belgelenmesinde kullanılıyor.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının desteğiyle yürütülen "Mavi Miras Projesi" kapsamında sualtı kültür mirasına ilişkin bir veri tabanı oluşturulurken Osmanlı dönemine ait batıklara yönelik araştırmalar da gerçekleştiriliyor. Sekiz lisansüstü programıyla uzman yetiştiren Enstitü, Cumhurbaşkanlığına sunulan "R/V Emir Çakabey" Yeni Araştırma Gemisi Projesi aracılığıyla araştırma altyapısını güçlendirmeyi ve daha kapsamlı bilimsel seferler gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Yerli yapay zekadan, su altı robota: Türk üniversitelerinden bilimde büyük hamle!

OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİNDEN ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARINA YERLİ SONAR SİSTEMİ

OSTİM Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Metin Balcı ve ekibi tarafından geliştirilen yerli sonar sistemi, su altındaki hedeflerin yüksek çözünürlükte görüntülenmesini sağlayarak arama-kurtarma çalışmalarına yönelik teknoloji çözümü sunuyor. Yaklaşık iki yıllık Ar-Ge sürecinin ardından kullanıma hazır hale getirilen sistem, su altında kayıp araç ve kişilerin aranması, hedeflerin tespit edilmesi ve deniz ya da göl tabanının görüntülenmesi amacıyla tasarlandı.

Yerli ve taşınabilir olarak geliştirilen sonar sisteminin AFAD'ın yanı sıra sahil güvenlik, jandarma, emniyet, belediye ve itfaiye gibi kurumların kullanımına uygun olması hedefleniyor. Sistemin farklı saha koşullarındaki testleri Hirfanlı Barajı, Sapanca Gölü, Ankara Mavi Göl ve Ege Denizi'nde gerçekleştirildi.

Ar-Ge çalışmaları kapsamında altı sonar sistemi üretilirken bunlardan beşi AFAD'a teslim edildi. Sistemin 60 metreye kadar gerçekleştirilen testlerde yüksek çözünürlüklü görüntüleme performansı gösterdiği bildirildi. Üniversitede yürütülen akademik araştırmaların kamu hizmetlerine yönelik teknoloji çözümlerine dönüştürülmesine örnek oluşturan çalışmanın, arama-kurtarma faaliyetlerinde kullanılan teknolojik imkanların geliştirilmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

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Yerli yapay zekadan, su altı robota: Türk üniversitelerinden bilimde büyük hamle!

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİNDEN BEYİN CERRAHİSİNDE YAPAY ZEKA DESTEKLİ DİJİTAL İKİZ TEKNOLOJİSİ

Hacettepe Üniversitesi Nöroşirürji Eğitim, Araştırma ve İnovasyon Merkezi (HÜNERİM) bünyesinde geliştirilen yerli dijital ikiz sistemi, riskli ve karmaşık beyin ameliyatlarının sanal ortamda planlanmasına imkan sağlıyor. Hacettepe Teknokent iş birliğiyle geliştirilen "Kişiselleştirilmiş Cerrahi Anatomi Görselleştirme Platformu (Persanavi)", hastaların radyolojik görüntülerinden beyin dokusu, damarlar, sinirler ve hastalıklı bölgelerin üç boyutlu modellerinin oluşturulmasını sağlıyor.

Oluşturulan modeller sayesinde cerrahlar, ameliyat bölgesini çevreleyen kritik anatomik yapıların konumunu ayrıntılı biçimde inceleyebiliyor. Böylece cerrahi giriş yolu belirlenebiliyor, farklı ameliyat yöntemleri önceden değerlendirilebiliyor ve operasyonun hastanın anatomik özelliklerine göre planlanmasına yardımcı olunuyor.

Yapay zeka ve bilgisayar teknolojilerinden yararlanan sistem, üç boyutlu model oluşturma süresini de önemli ölçüde kısaltıyor. Geçmişte günler sürebilen modelleme işleminin dakikalar içinde tamamlanabilmesi, cerrahi planlama süreçlerinde zaman tasarrufu sağlıyor. Çalışmayla sağlık alanında yerli teknoloji kullanımının geliştirilmesi ve hastaya özgü cerrahi planlama olanaklarının artırılması hedefleniyor.

Yerli yapay zekadan, su altı robota: Türk üniversitelerinden bilimde büyük hamle!

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİNDEN KÖPRÜ GÜVENLİĞİNE YAPAY ZEKA DESTEĞİ

Afyon Kocatepe Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Murat Hiçyılmaz tarafından geliştirilen "CwBot" adlı yapay zeka modeli, çelik köprü ve kafes taşıyıcı sistemlerde oluşabilecek yapısal hasarların tespit edilmesini amaçlıyor. Deprem, rüzgar, korozyon ve aşırı kullanım gibi etkenlerin yol açabileceği hasarların erken belirlenmesine yönelik geliştirilen model, köprülerde meydana gelen titreşimleri analiz ederek yapısal sorunların tespit edilmesine yardımcı oluyor.

Model, 72 çubuktan oluşan teorik bir çelik kafes sisteminde ve Japonya'da 53 yıl hizmet veren gerçek bir çelik köprüden alınan titreşim verileri üzerinde test edildi. Testlerde modelin öğrenme süreci, hasarları daha doğru belirleyecek şekilde geliştirildi.

Araştırma sonuçlarına göre CwBot, teorik sistemde yüzde 93,29, gerçek köprü verilerinde ise yüzde 98,43 doğruluk oranına ulaştı. Çalışmanın, köprü ve viyadük gibi yapıların güvenliğinin izlenmesine, olası hasarların erken tespit edilmesine ve bakım süreçlerinin planlanmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Yerli yapay zekadan, su altı robota: Türk üniversitelerinden bilimde büyük hamle!

HARRAN ÜNİVERSİTESİNDEN ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ GİYİM DESTEĞİ

Harran Üniversitesinde ihtiyaç sahibi öğrencilerin giyim ve ayakkabı ihtiyaçlarını ücretsiz karşılamak amacıyla oluşturulan "Genç Mağaza", 2022 yılından bu yana 5 binden fazla öğrenciye ulaştı. Paylaşan Eller Grup Başkanı ve Harran Üniversitesi Öğretim Görevlisi Nesrin Güllüoğlu öncülüğünde yürütülen çalışma kapsamında, bu yıl yaklaşık 2 bin öğrenciye destek sağlandı.

Yerel mağazalar, kurumlar ve iş insanlarının katkılarıyla temin edilen kıyafet ve ayakkabılar, öğrencilerin ihtiyaçlarına göre ücretsiz olarak sunuluyor. Özellikle burs başvurusunda bulunmasına rağmen burs alamayan öğrencilerin de yararlandığı mağazaya başvurular, danışmanlar aracılığıyla veya Paylaşan Eller Grubunun internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılıyor.

Öğrencilerin mahremiyetinin korunmasına önem verilen uygulamada, yararlanıcıların isimleri ve görüntüleri paylaşılmıyor. Her yıl ortalama 500-600 çift ayakkabının öğrencilere ulaştırıldığı Genç Mağaza'nın yanı sıra ramazan ayında alışveriş kartı desteği de sağlanıyor. Çalışmayla öğrencilerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra üniversitede dayanışma kültürünün güçlendirilmesi hedefleniyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör

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