YKS adayları için büyük referans: Barajı olan bölümleri kazanma formülleri

ORTALAMALAR DÜŞER

Uzmanlar başvuru sayısının çok olmasının adayların gözünü korkutmaması gerektiğini söylüyor. Başvuruların arttığı ve mezun sayısının fazla olduğu yıllarda ortalamaların düşeceğini söyleyen uzmanlar ''Bu durumda daha düşük puanlarla hedeflenen programları kazanma olasılığı artar'' dedi. Eğitim Uzmanı Salim Ünsal bu yıl barajlar kaldırıldığı için daha düşük profilli adayların da başvuru yaptığını belirtti. Ünsal ''Ancak bu rekabeti artıracak bir kalabalık değil. Sıfır çeken aday sayısında da bu yıl patlama olacaktır. Ayrıca bu yıl başvurduğu halde sınava girmeyen sayısında da bir patlamanın olması beklenebilir'' dedi.