YÖK Başkanı Özvar detayları duyurdu: Üniversitelerimizde hibrit eğitime geçilecek

"BÜTÜN ÜNİVERSİTELERE YÖNELİK KLAVUZ HAZIRLADIK"

Yüz yüze eğitimin yapılabilmesi ve sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri aldık. Gerek kampüs ortamlarında gerek eğitim öğretim süreçleri ile ilgili bütün üniversitelere yönelik bir kılavuz hazırladık. Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulu üyelerimizin tavsiyeleri ile hazırladık ve üniversitelerimiz ile paylaştık.

Kampüs içinde ve eğitim öğretim sürecinde koronavirüs şartlarında nasıl ders yapmak, nasıl sosyalleşmek gerektiğine dair hususlar belirlendi. Eğitim ve öğretim süreci ile alakalı vurgulamamız gereken hususlar var. YÖK olarak biz yüz yüze eğitim faaliyetlerini sürdürmek istiyoruz. Tabi salgın şartlarının ülkemizde nasıl gelişeceğini öngöremediğimiz için salgının seyrine göre Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun görüşleri dahilinde diğer eğitim süreçlerinin de kullanılması kararı alındı. Üniversitelerimiz salgın boyunca eğitim ve öğretimin aksamaması doğrultusunda hibrit ya da harmanlanmış yöntemleri kullanacaklar.