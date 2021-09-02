YÖK Başkanı Erol Özvar’dan önemli açıklamalar: Üniversitelerde hangi tedbirler alınacak? | Video

Son dakika haberi... Türkiye'de son günlerde artan koronavirüs vaka ve vefat sayıları bugün gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısı'nda ele alındı. Toplantıda alınabilecek olan tedbir kararları görüşülürken, okul ve üniversitelerde alınabilecek tedbirler de değerlendirildi. Bu kapsamda toplantıya Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile YÖK Başkanı Erol Özvar da katıldı.