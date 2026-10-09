O dönemden itibaren İmam Buhari ile ilgili zihninde ve ilmi çalışmalarında ayrı bir sayfa açtığını dile getiren Özvar, "Hadis ilmi İslam'ı diğer dini geleneklerden ayıran en önemli ilimlerden biridir. Hadis ilmi İmam Buhari ile beraber bize Hazreti Peygamber'in hakiki hayatını, gündelik hayatını, yaşayışını kendisinden sonra gelecek Müslümanlara aktaran, anlatan ilmin başında geliyor." dedi.

"İMAM BUHARİ'NİN HADİS İLMİNİ MÜSLÜMANLAR TAKİP ETMELİ"

Özvar, hadis ilminin tarih başta olmak üzere diğer ilimlerin gelişiminde de etkili olduğunu ifade etti. İslam dünyasında tarih ilminin gelişmesi ve evrensel tarih ilminin derlenmesinde hadis ilmine ve İmam Buhari'ye özel bir yer ayrılması gerektiğine işaret eden Özvar, "İmam Buhari'nin hadis ilminin inkişafında, tedvininde ortaya koyduğu hareketlilik bütün Müslümanlar, bütün Müslüman alimler ve bütün ilim erbabı için örnek teşkil etmesi gerekir diye düşünürüm." ifadelerini kullandı.

YÖK Başkanı Özvar İmam Buhari sempozyumunda hadis ilmini anlattı! | Video