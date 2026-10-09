YÖK Başkanı Özvar İmam Buhari sempozyumunda hadis ilmini anlattı! | Video
09 Ekim 2026 15:18
Pamukkale Üniversitesi'nin Serinhisar ilçesi Yatağan Mahallesi'nde bulunan İslami Bilimler Enstitüsü'nde düzenlenen sempozyumda Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar konuştu. Özvar, İmam Buhari ile üniversite yıllarında tanıştığını ve Tecrid-i Sarih'i ilk kez üniversiteye başladığı yıl okuduğunu söylerken hadis ilmini anlattı. İşte detaylar…
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