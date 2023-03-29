YÖK ’ten 4 ayaklı uluslararası açılım

Yükseköğretim Kurulu, doktora öğrencileri ve araştırmacıların dünyanın seçkin üniversitelerinde araştırma yapmalarını teşvik etmek amacıyla "Uluslararası Araştırmacı Projeleri" başlatıyor. Söz konusu projeler "Temel Bilimlerde Genç Beyinler Projesi'', "Temel Bilimlerde Doktora Sonrası Araştırmacı Projesi'', "Akademik Birikim Projesi'' ve "Uluslararası Bilim İnsanları Destek Projesi'' olmak üzere 4 ayrı alanda hayata geçirilecek. Projeler ile dünya üniversite sıralamasında son 3 yıl içinde ilk 700'e giren üniversitelerde araştırmalar yapılması teşvik edilecek.SABAH'a konuşan YÖK Başkanı Erol Özvar, temel bilimlerde lisansüstü nitelikli araştırmacıların yetiştirilmesinin, Türkiye'nin küresel bilim ve teknoloji yarışında varlık gösterebilmesinin olmazsa olmaz koşulu olduğunu belirtti. Özvar, "Öncelikli hedeflerimizden biri de dünya genelinde kaynak çekme cazibesinin yitirildiği temel bilim araştırmalarında üniversitelerimize kadro, kaynak ve altyapı ile yeni yetişen bilim insanı adaylarına güçlü üniversite programları ve araştırma bursları destekleri sağlamaktır" dedi. Özvar önümüzdeki yıl diğer bilim alanlarında da benzer programlar başlatacaklarını açıkladı.YÖK'ün başlattığı projelerlerin detayları şöyle:Temel Bilimlerde Genç Beyinler Projesi: Üniversitelerin araştırma görevlisi kadrosundaki 100 doktora öğrencisine tez konuları hakkında yurtdışında araştırma yapmaları için aylık 20 bin TL'ye kadar destek verilecek. Ayrıca 10 bin TL ulaşım desteği sağlanacak. Doktora öğrencileri tez konularına ilişkin Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik alanlarında yurtdışında 1 aydan 3 aya kadar araştırma yapabilecek.Temel Bilimlerde Doktora Sonrası Araştırma Projesi: Doktora eğitimini tamamlamış araştırma görevlisi veya doktor öğretim üyelerinin yurtdışında yapacakları doktora sonrası çalışmalara YÖK maddi destek verecek. Proje için 100 kontenjan ayrıldı.Akademik Birikim Projesi: YÖK üniversitelerden toplam 200 öğretim üyesini Yurtdışı Akademik İzin (Sabbatical) kapsamında 11. Kalkınma Planı'nda yer alan öncelikli alanlarda araştırma yapmak üzere yurtdışına gönderecek. Bu kapsamdaki araştırmacılara aylık 20 bin TL destek sağlanacak.Uluslararası Bilim İnsanları Destek Projesi: Dünyanın seçkin üniversitelerinde doktora eğitiminin tez aşamasında olan yabancı uyruklu öğrenci veya doktora sonrası araştırmacıların Türkiye'de çalışmalar yapması hedefleniyor. Bu yılki istatistiklere göre, Türkiye burslarına 178 ülkeden, rekor düzeyde 165 bin civarında başvuru yapıldı. Bursların kapsamı önemli oranda çeşitlendi.