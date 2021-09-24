Yoksul Eş Anlamlısı – Yoksul Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Günlük temel ihtiyaçların tamamını veya büyük bir kısmını karşılayacak yeterli gelire sahip olmama durumu olan yoksul eş anlamlısı ile merak ediliyor. Dilimizde birçok kelimenin eş anlamlısı bulunmaktadır. Yoksul sözcüğü de sık kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır ve bu nedenle yoksul eş anlamlısı olan sözcük zaman zaman vatandaşlar için merak konusu olmaktadır. Her kelimenin eş anlamlısı olabileceği gibi bazı kelimelerin zıt anlamlısı yoktur. Yoksul kelimesinin ise birden fazla eş anlamlısı bulunuyor. Peki yoksul eş anlamlısı nedir? Yoksul eş anlamlısı olan sözcük ve detaylar…

YOKSUL EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Eş anlamlı kelimeler anlamca birbirinin aynısı olan anlamı ifade eden kelimelere denilmektedir. Eş anlamlı kelimeler yerine anlamdaş kelimeler de denilebilmektedir. Yoksul kelimesinin eş anlamlısı fakir, parasız, sefil, yetersiz sözcükleridir.

YOKSUL EŞ ANLAMLISI OLAN SÖZCÜK

Yoksul kelimesinin eş anlamlısı fakir sözcüğüdür. Yazılış ve okunuş bakımından farklı fakat anlamca aynı olan kelimelerdir. Bu tür kelimeler birbirlerinin yerini tutabilir. Anlamdaş kelimelerin birisi genelde yabancı kökenlidir. Yoksul kelimesi günlük temel ihtiyaçların tamamını veya büyük bir kısmını karşılayacak yeterli gelire sahip olmama durumudur.

YOKSUL NE DEMEK? TDK'YE GÖRE ANLAMI

Yoksul kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre yoksul kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Geçinmekte çok sıkıntı çeken (kimse, toplum, ülke), parasız, yoksuz, varlıksız, variyetsiz, fakir, fukara, zengin, varsıl karşıtı

- İstenilen nitelikte ve özellikte olmayan, yetersiz

Öğrenmek için diğer eş anlamlı kelimeler şöyle;