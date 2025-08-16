Yurtdışı eğitim hayali kâbusa dönmesin

2025 üniversite tercih dönemi sona erdi ancak binlerce aday, üniversite eğitimini yurtdışında okumak için araştırmalarına devam ediyor. Her yıl binlerce aile çocuklarını yurtdışında okutmak için tüm imkânlarını seferber ediyor. Bu adayların ve ailelerin oldukça dikkatli davranmaları gereken bir dönem var. Çünkü onlarca aracı kurum, öğrencilere internet ve sosyal medya üzerinden yurtdışı üniversiteleriyle ilgili yanıltıcı bilgiler verip mağdur ediyor. İlgili üniversitelerden mezun olduktan sonra Türkiye Yükseköğretim Kurumu'ndan (YÖK) bir şekilde denklik alınacağı konusunda adaylara telkinlerde bulunan bu aracı kurumlara kesinlikle itibar etmeyin. YÖK'ün belirlediği kriterler dışında kesinlikle denklik alınamıyor. Tanınma sorgulaması yapmadan yurtdışı üniversitelerine tercih yapmayın. Denklik sorgulamaları e-Devlet üzerinden, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) web sayfasından yapılabilir. Yükseköğretim Kurulu'nun kararına göre bazı üniversiteler, FETÖ/PDY terör örgütüyle doğrudan kurumsal bağları bulunduğu gerekçesiyle tamamen tanınmıyor.

Bu üniversiteler, örgütün küresel ölçekte kadro yetiştirme, finansal kaynak sağlama ve propaganda faaliyetleri yürüttüğü merkezler arasında yer alıyor. Yükseköğretim Kurulu 2016, 2017, 2019 ve 2024 yıllarında alınan Yürütme Kurulu ve Genel Kurul kararlarıyla FETÖ/PDY ile iltisakı bulunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görüp denklik başvurusunda bulunanların veya daha önce başvurmuş olup işlemleri sonuçlanmamış, değerlendirme ve sınav aşamasında bulunanların tanıma ve denklik taleplerinin reddedildiği ve bu kurumların tanınmadığı ifade ediliyor.

HANGİ DİPLOMALAR ONAYLANIYOR?

DOĞRUDAN denklik işlemi yapılan diplomalar: -Eğitime başlanılan yıl YÖK tarafından belirlenmiş sıralama kuruluşlarınca yapılan dünya üniversite sıralamalarının ilk 1000 dilimine giren üniversitelerden alınan diplomalar. -YÖK'ün tescil yetkisi verdiği ya da tescil yetkisini kabul ettiği uluslararası kalite güvencesi kuruluşları tarafından akredite edilen programlardan alınan diplomalar. - ÖSYM Kılavuzu'nda yer alan yurtdışı programına yerleştirilmiş veya bu programlara yerleştirilen en son öğrencinin aldığı puanı alarak aynı yıl aynı programa kayıt yaptıranların aldıkları diplomalar.