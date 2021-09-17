Son dakika... 1.5 yıllık pandemi sürecinin ardından 6 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitimde 10'uncu gün tamamlandı. Peki uzun bir süre okullarından ayrı kalan öğrenciler, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla bir araya gelince neler yaşadı? Geçen zamanda öğrenme kayıpları ne derecede oldu? Sosyal ve fiziksel becerileri ne ölçüde gelişti? Türkiye'de özel bir okul, okulların açıldığı günden itibaren anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde salgın nedeniyle eğitime verilen aranın öğrenciler üzerindeki etkilerini inceledi. Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, "1.5 yıldır dersleri ekrandan izleyen öğrencilerin kalemle yazma becerileri oldukça gerilemiş. Birçok öğrenci, kendi yazdığı yazıyı okuyamıyor. Sadece ilkokul değil, ortaokul hatta lise öğrencilerinin bile kalem kullanarak yazma ve işlem yapma becerilerinde gerilemiş olduklarını gördük" dedi. Yılmaz, pandemide öğrencilerin hangi konularda geri kaldığını kademe kademe şöyle sıraladı: