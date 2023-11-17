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Giriş Tarihi: 17.11.2023 21:15 Son Güncelleme: 17.11.2023 21:37

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Eurofighter sorusuna çok net cevap: Bizi tehdit etmeyin!

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında Türkiye'nin almayı planladığı Eurofighter savaş uçağı ile ilgili gelen bir soruya çok net yanıt verdi. Başkan Erdoğan, "Eurofighter konusunda da sadece Almanya yok savaş uçağı üreten... Bizi tehdit etmeyin." dedi.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan Eurofighter sorusuna çok net cevap: Bizi tehdit etmeyin!

Son dakika haberi: Türkiye, 40 adet Eurofighter savaş uçağı almaya hazırlanyor... Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Almanya temasları kapsamında Başbakan Scholz ile düzenlediği ortak basın toplantısında bu konuda gelen bir soruya yanıt verdi.

BİZİ TEHDİT ETMEYİN!

Başkan Erdoğan, "Eurofighter konusunda da sadece Almanya yok savaş uçağı üreten. Türkiye önde gelen ülkelerden biridir İnsansız hava uçakları konusunda. Bir basın mensubu olarak bizi böyle sorularla tehdit etmeyin. Sorular insani olsun, vicdani olsun. Cevaplarını da biz size o şekilde verelim." dedi.

BAKAN GÜLER: İNGİLTERE VE İSPANYA EVET DEDİ...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bakanlığının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki 2024 yılı bütçesinin görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlarken Eurofighter alımı konusunu duyurmuştu.

Bir milletvekilinin "Eurofighter Typhoon" savaş uçağının alınıp alınmayacağına yönelik sorusu üzerine Güler, "Eurofighter ile ilgili çalışmamız var. Eurofighter'ı almak istiyoruz. Çok etkili bir uçak. Bu uçaklar İngiltere, Almanya ve İspanya ile ilgili. Hem İngiltere hem İspanya 'evet' diyor, şimdi Almanya'yı razı etmek için onlar çalışıyorlar. O sorunu İngiltere ve İspanya 'Biz çözeceğiz' diyorlar. Olursa 40 tane Eurofighter uçağı almayı planlıyoruz." diye konuşmuştu.

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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Eurofighter sorusuna çok net cevap: Bizi tehdit etmeyin!
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