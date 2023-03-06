Giriş Tarihi: 06.03.2023 18:48
Güncelleme Tarihi: 06.03.2023
18:52
1 ay, 327 yalan ve gerçekler! Asrın felaketini dezenformasyon fırsatı gördüler
Türkiye 6 Şubat tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş depremleri ile sarsıldı. Önce Pazarcık ardından Elbistan ilçeleri merkezli depremler 10 ilimizde büyük yıkıma neden oldu. Deprem ile birlikte Türkiye devlet ve milletiyle seferber oldu. Öte yandan Türk halkı yaralarını sarmaya çalışırken kirli odaklar dezenformasyon ve manipülasyon peşinde koştu. 1 ay boyunca gerçek dışı iddialar ortaya atıldı. Bu iddia ve yalanlar tek tek deşifre oldu. Gerçekler ortaya çıktı. İşte yüreklerimizi yakan Kahramanmaraş depreminin ardından 1 ay boyunca ortaya atılan 327 iddia ve gerçekler...