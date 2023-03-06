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Haberler Galeri 1 ay, 327 yalan ve gerçekler! Asrın felaketini dezenformasyon fırsatı gördüler
Giriş Tarihi: 06.03.2023 18:48 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 18:52

1 ay, 327 yalan ve gerçekler! Asrın felaketini dezenformasyon fırsatı gördüler

Türkiye 6 Şubat tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş depremleri ile sarsıldı. Önce Pazarcık ardından Elbistan ilçeleri merkezli depremler 10 ilimizde büyük yıkıma neden oldu. Deprem ile birlikte Türkiye devlet ve milletiyle seferber oldu. Öte yandan Türk halkı yaralarını sarmaya çalışırken kirli odaklar dezenformasyon ve manipülasyon peşinde koştu. 1 ay boyunca gerçek dışı iddialar ortaya atıldı. Bu iddia ve yalanlar tek tek deşifre oldu. Gerçekler ortaya çıktı. İşte yüreklerimizi yakan Kahramanmaraş depreminin ardından 1 ay boyunca ortaya atılan 327 iddia ve gerçekler...

1 ay, 327 yalan ve gerçekler! Asrın felaketini dezenformasyon fırsatı gördüler

Kahramanmaraş depremi sonrası toplumda infiale neden olmak amaçlı ortaya atılan mesnetsiz iddialar çok konuşuldu. Bu yalanların sosyal medya üzerinden dolaşıma sokulması Türk halkı tarafından da büyük tepki çekti. Depremin üzerinden bir ay geçti. Acılarımız hala taze. Öte yandan ortaya atılan o 327 iddia neydi? Bu yalanlar nasıl deşifre edildi? İşte cevabı...

1 ay, 327 yalan ve gerçekler! Asrın felaketini dezenformasyon fırsatı gördüler

3-4-5 MART'TA TESPİT EDİLENLER

1. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba: "Deprem yardımlarıyla ilgili il sınıflandırmasında AFAD, Malatya'yı 'afetten az etkilenen iller' arasında gösterdi." 5 Mart

İDDİA CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın da ortak olduğu bir kesim tarafından Malatya'nın "afetten az etkilenen iller arasına eklendiği" iddia edildi.

GERÇEK İçişleri Bakanı Süleyman Soylu iddiaları net bir dille yalanladı ve gerçek sınıflandırma listesini sosyal medya hesabından paylaştı

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1 ay, 327 yalan ve gerçekler! Asrın felaketini dezenformasyon fırsatı gördüler
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1 ay, 327 yalan ve gerçekler! Asrın felaketini dezenformasyon fırsatı gördüler

2. CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi: "Hatay'da içme suyu stoğu bitti." 3 Mart

İDDİA CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi, resmi Twitter hesabından Hatay'da acil içme suyu probleminin artarak sürdüğünü açıkladı. Problemin çözümü için belediyenin girişimlerinin devam ettiği bildirildi

GERÇEK Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş yaptığı açıklamada, #HataydaSuYok etiketiyle sosyal medyada gündem olan konunun hazır şişelenmiş ve damacana suya ilişkin olduğunu belirtti. Hatay Valiliği, içme suyuna ilişkin basın açıklaması yaptı. Söz konusu basın duyurusunda, deprem sonrası meydana gelen şebeke arızalarının giderildiğini ve şebeke suyunun hijyen amacıyla kullanılmasında herhangi bir sorun olmadığı belirtildi. Valilik, içme suyu olarak damacana ve şişe su kullanılması gerektiğini, AFAD tarafından bölgeye içme suyu sevkiyatının sürekli yapıldığını ve yeterli su stokunun mevcut olduğunu belirtti. Açıklamanın sonunda ise "Sosyal medyada bu konuda kara propaganda yapanlar hakkında gerekli cezai işlemler yapılmaktadır." ifadesine yer verildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise yaptığı açıklamada Hatay'da olduğunu ve dün akşamdan itibaren sosyal medyada "su ihtiyacı var" denilerek spekülasyon yapıldığını ifade etti. Su stokunun mevcut olduğunu ve depremzedelere sürekli dağıtıldığını aktardı

1 ay, 327 yalan ve gerçekler! Asrın felaketini dezenformasyon fırsatı gördüler
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