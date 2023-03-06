1 ay, 327 yalan ve gerçekler! Asrın felaketini dezenformasyon fırsatı gördüler

2. CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi: "Hatay'da içme suyu stoğu bitti." 3 Mart

İDDİA CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi, resmi Twitter hesabından Hatay'da acil içme suyu probleminin artarak sürdüğünü açıkladı. Problemin çözümü için belediyenin girişimlerinin devam ettiği bildirildi

GERÇEK Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş yaptığı açıklamada, #HataydaSuYok etiketiyle sosyal medyada gündem olan konunun hazır şişelenmiş ve damacana suya ilişkin olduğunu belirtti. Hatay Valiliği, içme suyuna ilişkin basın açıklaması yaptı. Söz konusu basın duyurusunda, deprem sonrası meydana gelen şebeke arızalarının giderildiğini ve şebeke suyunun hijyen amacıyla kullanılmasında herhangi bir sorun olmadığı belirtildi. Valilik, içme suyu olarak damacana ve şişe su kullanılması gerektiğini, AFAD tarafından bölgeye içme suyu sevkiyatının sürekli yapıldığını ve yeterli su stokunun mevcut olduğunu belirtti. Açıklamanın sonunda ise "Sosyal medyada bu konuda kara propaganda yapanlar hakkında gerekli cezai işlemler yapılmaktadır." ifadesine yer verildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise yaptığı açıklamada Hatay'da olduğunu ve dün akşamdan itibaren sosyal medyada "su ihtiyacı var" denilerek spekülasyon yapıldığını ifade etti. Su stokunun mevcut olduğunu ve depremzedelere sürekli dağıtıldığını aktardı