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Haberler Galeri 15 Temmuz gazisi İsmail Acur: Şehitlik bana şah damarımdan daha yakın! Hainlerin mermisi 7 yıldır boynunda
Giriş Tarihi: 05.07.2023 08:25 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 08:29

15 Temmuz gazisi İsmail Acur: Şehitlik bana şah damarımdan daha yakın! Hainlerin mermisi 7 yıldır boynunda

15 Temmuz hain darbe girişiminde vatanı için sokağa çıkan 2 çocuk babası 39 yaşındaki İsmail Acur tam sağ gözünden vuruldu. G3 mermisi gözünden girdi şahdamarına değdikten sonra durdu. 7 yıldır o G3 mermisi ile yaşayan gazi İsmail Acur; "O gece bir gözümü vatanıma feda ettim. O kurşunu şah damarımda her hissettiğimde hainlerin bana yaşattığı milletimize yaşattığı geceyi tekrar tekrar hatırlıyorum" ifadelerini kullandı.

Yunus Emre KAVAK
15 Temmuz gazisi İsmail Acur: Şehitlik bana şah damarımdan daha yakın! Hainlerin mermisi 7 yıldır boynunda

15 Temmuz gecesi hain darbe girişiminde, darbecilere karşı en ön safta direnenlerden gazi İsmail Acur (39) 7 yıldır vücudunda duran G3 mermisi ile yaşıyor.

15 Temmuz gazisi İsmail Acur: Şehitlik bana şah damarımdan daha yakın! Hainlerin mermisi 7 yıldır boynunda

O gece İBB'nin Saraçhane'deki binasının önünde başından vurulan ve sağ gözünü kaybeden Acur'un ise kurşun tam şah damarının yanına saplandı.

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15 Temmuz gazisi İsmail Acur: Şehitlik bana şah damarımdan daha yakın! Hainlerin mermisi 7 yıldır boynunda

7 yıldır gecesi gündüzü şah damarındaki G3 mermisi ile geçiyor. Tüm X-Ray cihazlarından geçerken illa bir uyarı alıyorum diyen Acur o artık bizim için ahirete götüreceğimiz bir madalya. Şehitlik bana şah damarım kadar yakın diyor.

15 Temmuz gazisi İsmail Acur: Şehitlik bana şah damarımdan daha yakın! Hainlerin mermisi 7 yıldır boynunda

ÖLÜM RİSKİ VAR MÜDAHALE EDEMİYORLAR

15 Temmuz gecesi, darbecilerin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasını işgal ettiği öğrenen gazi İsmail Acur ise, hain kalkışmaya karşı koymak isterken sağ gözünden vuruldu.

15 Temmuz gazisi İsmail Acur: Şehitlik bana şah damarımdan daha yakın! Hainlerin mermisi 7 yıldır boynunda

Acur " 15 Temmuz hain darbe girişimi üzerinden 7 sene geçti bana halen dün gibi geliyor. O gece bir gözümü vatanıma feda ettim ve ömür boyu gözümden giren kurşun boynumda benimle birlikte mezara girecek. Bu süreçte çok sıkıntılar çektim uykusuz gecelerim çok oldu ölüm riski olduğu için kurşuna müdahale edemiyorlar.

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