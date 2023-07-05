Giriş Tarihi: 05.07.2023 08:25
Güncelleme Tarihi: 05.07.2023
08:29
15 Temmuz gazisi İsmail Acur: Şehitlik bana şah damarımdan daha yakın! Hainlerin mermisi 7 yıldır boynunda
15 Temmuz hain darbe girişiminde vatanı için sokağa çıkan 2 çocuk babası 39 yaşındaki İsmail Acur tam sağ gözünden vuruldu. G3 mermisi gözünden girdi şahdamarına değdikten sonra durdu. 7 yıldır o G3 mermisi ile yaşayan gazi İsmail Acur; "O gece bir gözümü vatanıma feda ettim. O kurşunu şah damarımda her hissettiğimde hainlerin bana yaşattığı milletimize yaşattığı geceyi tekrar tekrar hatırlıyorum" ifadelerini kullandı.