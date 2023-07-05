15 Temmuz gazisi İsmail Acur: Şehitlik bana şah damarımdan daha yakın! Hainlerin mermisi 7 yıldır boynunda

Acur " 15 Temmuz hain darbe girişimi üzerinden 7 sene geçti bana halen dün gibi geliyor. O gece bir gözümü vatanıma feda ettim ve ömür boyu gözümden giren kurşun boynumda benimle birlikte mezara girecek. Bu süreçte çok sıkıntılar çektim uykusuz gecelerim çok oldu ölüm riski olduğu için kurşuna müdahale edemiyorlar.



