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Haberler Galeri 15 Temmuz şehidi ikizlerin babası: Afişi asacak başka yer bulamadınız mı?
Giriş Tarihi: 06.05.2023 07:44 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023 07:45

15 Temmuz şehidi ikizlerin babası: Afişi asacak başka yer bulamadınız mı?

15 Temmuz şehitleri ikiz polis memurları Ahmet-Mehmet Oruç'un (25) isimlerinin verildiği köprünün üzerindeki tabelaya CHP milletvekili adayının afiş asarak şehitlerin adlarının kapatılması şehit babası Ali Oruç'un büyük üzüntü yaşamasına neden oldu. Şehit babası Oruç, "O an evime gidiyordum. Büyük gurur yaşadığım iki yavrumun adlarının CHP'li aday tarafından afişle kapatıldığını görünce o an yüreğim sızladı. Afişi asacak başka bir yer bulamamış mı? Bu şehitlere ve ailelerine yapılan büyük saygısızlıktır" dedi.

MURAT KARAMAN
15 Temmuz şehidi ikizlerin babası: Afişi asacak başka yer bulamadınız mı?

Adanalı ikiz polisler Ahmet ve Mehmet Oruç helikopter teknisyenliği için gittikleri Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'nda 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü vatan hainlerinin bombalarıyla şehit oldu. İkiz polis memurlarının adları kentte yapılan spor salonuna ve köprüye verildi.

15 Temmuz şehidi ikizlerin babası: Afişi asacak başka yer bulamadınız mı?

Onlardan biri de geçmiş dönem büyükşehir belediye başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü tarafından Alparslan Türkeş Bulvarı'nda yapılan köprüye "Ahmet- Mehmet Oruç İkizler Köprüsü" adları verilerek ölümsüzleştirildi.

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15 Temmuz şehidi ikizlerin babası: Afişi asacak başka yer bulamadınız mı?

TABELAYA BAKTI ŞOK OLDU
Canından çok sevdiği iki oğlunu vatana şehit veren Ali Oruç, önceki gün Belediyeevleri Mahallesi'ndeki evlerine giderken oğullarının adlarının bulunduğu köprünün tabelasına baktığında şok oldu. Şehit babası her zaman gururlandığı oğullarının adlarının yazıldığı tabelanın CHP'li milletvekili adayı tarafından afişle kapatıldığını görünce büyük üzüntü yaşadı.

15 Temmuz şehidi ikizlerin babası: Afişi asacak başka yer bulamadınız mı?

YAZIKLAR OLSUN
SABAH'A konuşan şehit babası, "İki yavrumun adlarının afişle kapatıldığını gördüğüm an yüreğim sızladı. Benim iki yavrum bu vatan için canları verdi. Ama şimdi bir milletvekili adayı çıkıp çocuklarımın adlarının bulunduğu tabelayı afişle kapatıyor.

15 Temmuz şehidi ikizlerin babası: Afişi asacak başka yer bulamadınız mı?

Kentte afişini asacak başka bir yer bulamadın mı? Bu vatan için gözlerini kırpmadan canlarını veren şehitlerimize ve ailelerine büyük saygısızlıktır. Yazıklar olsun. Yetkililerin bu sorunu çözmesini istiyorum" diye konuştu.

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