Giriş Tarihi: 06.05.2023 07:44
Güncelleme Tarihi: 06.05.2023
07:45
15 Temmuz şehidi ikizlerin babası: Afişi asacak başka yer bulamadınız mı?
15 Temmuz şehitleri ikiz polis memurları Ahmet-Mehmet Oruç'un (25) isimlerinin verildiği köprünün üzerindeki tabelaya CHP milletvekili adayının afiş asarak şehitlerin adlarının kapatılması şehit babası Ali Oruç'un büyük üzüntü yaşamasına neden oldu. Şehit babası Oruç, "O an evime gidiyordum. Büyük gurur yaşadığım iki yavrumun adlarının CHP'li aday tarafından afişle kapatıldığını görünce o an yüreğim sızladı. Afişi asacak başka bir yer bulamamış mı? Bu şehitlere ve ailelerine yapılan büyük saygısızlıktır" dedi.