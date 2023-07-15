Giriş Tarihi: 15.07.2023 10:58
Güncelleme Tarihi: 15.07.2023
11:32
15 Temmuz’da darbecilerden alçak talimat: “Turkuvaz’a gidin, ezin, vurun”
FETÖ'cüler; 15 Temmuz'da Turkuvaz Medya Grubu binasını da ele geçirmek istedi. İşgal için yola çıkan darbeciler, "Alabildiğince mühimmat alın, Turkuvaz'ı basacağız, size silah çekenlere karşılık verin" talimatında bulundu. Ancak FETÖ'cüler, TEM Otoyolunu kapatan halkın direnişiyle baş edemedi. Kışlaya geri dönmek zorunda kalan hainler, "Darbecilere geçit vermem" diyen Servet Asmaz'ı (44) şehit etti. İşgal davasında toplam 55 sanık, müebbete mahkûm oldu