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Haberler Galeri 2023 Kış Tatbikatı devam ediyor! Nefes kesen görüntüler: Peş peşe ateşlendi
Giriş Tarihi: 31.01.2023 15:38 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 15:54

2023 Kış Tatbikatı devam ediyor! Nefes kesen görüntüler: Peş peşe ateşlendi

Kahraman Türk komandosu, Kış Tatbikatı-2023 çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetleri başarıyla icra etmeye devam ediyor. Zorlu şartlar altında görevlerini başarıyla icra eden Türk komandosu, bu sefer de hünerlerini Kış Tatbikatı-2023'te gösteriyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ise tatbikat çerçevesinde komandolara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. MSB tarafından yapılan paylaşımda, "Korku nedir bilmeyiz, biz dağların erleri. Yuva yaptık göklere, baş döndüren yerlere. Komandolarımız hazır, daima hazır. Kış Tatbikatı-2023 başarıyla devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

2023 Kış Tatbikatı devam ediyor! Nefes kesen görüntüler: Peş peşe ateşlendi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) düzenlediği Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı "Kış Tatbikatı-2023" Kars'ta devam ediyor.

2023 Kış Tatbikatı devam ediyor! Nefes kesen görüntüler: Peş peşe ateşlendi

9. Kolordu Komutanlığının sevk ve idaresinde, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Kars'taki Şehit İstikam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda düzenlenen "Kış Tatbikatı-2023"e, Almanya, Azerbaycan, Kazakistan ve İngiltere'nin de bulunduğu 17 ülkenin askeri personeli katılıyor.

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2023 Kış Tatbikatı devam ediyor! Nefes kesen görüntüler: Peş peşe ateşlendi

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü bölgede 1758 personelin katılımıyla devam eden tatbikatta, 43 değişik cinsteki 651 araç, 23 değişik cins ve çapta 865 silah kullanılıyor.

2023 Kış Tatbikatı devam ediyor! Nefes kesen görüntüler: Peş peşe ateşlendi

Tatbikat kapsamında Türkiye ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerine ait zırhlı birlikler, ilk olarak tankların manevra öncesi bakım ve kontrolünü yaptı.

2023 Kış Tatbikatı devam ediyor! Nefes kesen görüntüler: Peş peşe ateşlendi

Ardından iki ülkeden birer tank bölüğü ile bir mekanize piyade bölüğünün katılımıyla taarruz görevi icra edildi.

Arazide üstün hareket kabiliyetleri gösterilen tankların, namlu senkronizasyonu ile sisleme gibi diğer sistemleri kontrol edildi.

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