Kahraman Türk komandosu, Kış Tatbikatı-2023’ü başarıyla icra ediyor | Video

Kahraman Türk komandosu, Kış Tatbikatı-2023’ü başarıyla icra ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ise tatbikat çerçevesinde komandolara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. MSB tarafından yapılan paylaşımda, "Korku nedir bilmeyiz, biz dağların erleri. Yuva yaptık göklere, baş döndüren yerlere. Komandolarımız hazır, daima hazır. Kış Tatbikatı-2023 başarıyla devam ediyor" ifadelerine yer verildi.