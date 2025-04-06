40 yıllık reklamcı ‘açık tanık’ oldu! İşte İBB’de dönen reklam vurgunu: Dikkat çeken ’naylon fatura’ detayı

"EN ÜST KISIMDA İMAMOĞLU VAR"

Asıl büyük yolsuzluğun, kiralama ve organizasyon kısmında mevcut olduğuna dikkat çeken Taşçı ifadesini şöyle sürdürdü: "Burada da Kültür A.Ş. yine önceden belirlediği kişilere veya şirketlere bu işleri vererek kendi avantalarını da almak suretiyle yolsuzluk yapmaktadır. Bu işin en üst kısmında Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun, İlbak Holding, Subaşı ailesi ve şu an hatırlamadığım birkaç şirket daha vardır. Bu büyük şirketler daha sonra işleri alt şirketlere vererek birkaç aşamada yolsuzluk yapılmaktadır.