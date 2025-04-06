Giriş Tarihi: 06.04.2025 12:02
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025
12:02
40 yıllık reklamcı ‘açık tanık’ oldu! İşte İBB’de dönen reklam vurgunu: Dikkat çeken 'naylon fatura' detayı
İBB'deki yolsuzluk ve rüşvet suçuna karışan şüphelilere yönelik soruşturma dosyasına yansıyan 'tanık' ifadelerine bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da yaklaşık 40 yıldır reklam sektöründe faaliyet gösteren reklamcı Ahmet Taşçı, İBB'de reklam ihalelerinde dönen kirli dolapları anlattı. Kültür A.Ş.'deki reklam kiralama ve organizasyon kısmında önceden belirlenen kişi ve şirketlere ihale verildiğine dikkat çeken Ahmet Taşçı, "Sektörde vergi kaçırma, naylon fatura işlemi ve benzer yöntemlerle kazanç sağlama eğilimi yaygındır. Gayriresmi kazanılan bu paraların bir kısmı ile bir fon oluşturularak seçim döneminde İmamoğlu'nun afişleri, miting organizasyonları, seçim otobüslerinin temini ve giydirme işlemleri finanse edilmektedir." dedi.