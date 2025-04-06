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Giriş Tarihi: 06.04.2025 12:02 Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 12:02

40 yıllık reklamcı ‘açık tanık’ oldu! İşte İBB’de dönen reklam vurgunu: Dikkat çeken 'naylon fatura' detayı

İBB'deki yolsuzluk ve rüşvet suçuna karışan şüphelilere yönelik soruşturma dosyasına yansıyan 'tanık' ifadelerine bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da yaklaşık 40 yıldır reklam sektöründe faaliyet gösteren reklamcı Ahmet Taşçı, İBB'de reklam ihalelerinde dönen kirli dolapları anlattı. Kültür A.Ş.'deki reklam kiralama ve organizasyon kısmında önceden belirlenen kişi ve şirketlere ihale verildiğine dikkat çeken Ahmet Taşçı, "Sektörde vergi kaçırma, naylon fatura işlemi ve benzer yöntemlerle kazanç sağlama eğilimi yaygındır. Gayriresmi kazanılan bu paraların bir kısmı ile bir fon oluşturularak seçim döneminde İmamoğlu'nun afişleri, miting organizasyonları, seçim otobüslerinin temini ve giydirme işlemleri finanse edilmektedir." dedi.

SABAH
40 yıllık reklamcı ‘açık tanık’ oldu! İşte İBB’de dönen reklam vurgunu: Dikkat çeken ’naylon fatura’ detayı

"Suç örgütü kurmak ve yönetmek", "rüşvet almak", "irtikap", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından tutuklanan İBB eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında olduğu şüphelilere yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Yaklaşık 40 yıldır reklam sektöründe çalıştığını aktaran Ahmet Taşçı, şimdiki şirketi olan Ödül Reklam'la 1990'dan itibaren faaliyet gösterdiğini belirtti. Reklam piyasasında eski olduğundan dolayı İstanbul'da çoğu şirket sahibinin zamanında kendisinin yanında çalıştığını söyleyen Taşçı, bu yüzden reklam piyasasındaki hemen hemen tüm şirketleri tanıdığını aktardı.

40 yıllık reklamcı ‘açık tanık’ oldu! İşte İBB’de dönen reklam vurgunu: Dikkat çeken ’naylon fatura’ detayı

"ŞARTNAME İHALENİN VERİLECEĞİ ŞİRKETE GÖRE DÜZENLENİRDİ"

İBB açık hava reklam alanlarının kiralanması işinin Kültür A.Ş. üzerinden yürütüldüğünü söyleyen Taşçı, "Kültür A.Ş. bu alanların kiralanmasını bazen konsinye olarak bazen de ihaleyle üçüncü özel şirketlere vermektedir. Özellikle 2019'dan sonra İmamoğlu döneminde Kültür A.Ş. tarafından yapılan ihalelerin kime verileceği önceden tespit edilip şartname ihalenin verileceği şirkete göre düzenlendiğini bizzat benim şirketimin de bu tip ihalelere katıldığından ve kazanamadığından dolayı bilmekteyim" dedi.

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40 yıllık reklamcı ‘açık tanık’ oldu! İşte İBB’de dönen reklam vurgunu: Dikkat çeken ’naylon fatura’ detayı

SİSTEM DIŞINA ÇIKARDILAR

Bu ihalelerde eğer kendi istedikleri firmalar dışında katılım geldiyse bunları elemek için şartnameye ek yapmak suretiyle bu firmaların sistem dışına çıkartıldığını aktaran Taşçı, "Geriye kalan şirketler de yan teklif vermek suretiyle zaten ihaleyi alan şirketle önceden anlaştığı için ihale bedelinin altında teklif vererek önceden belirlenen ihaleyi kazanmasını sağlamaktadır" şeklinde ifade verdi.

40 yıllık reklamcı ‘açık tanık’ oldu! İşte İBB’de dönen reklam vurgunu: Dikkat çeken ’naylon fatura’ detayı

50 BİLBOARDIN 10'U YAPILIYOR 40'I CEBE

Verilen ihalelerden örnekleri de soruşturma birimleriyle paylaşan Taşçı, "İhalelerde misal vermek gerekirse 50 adet billboard işi için verilen ihalede, ihaleyi alan şirket 10 adet iş yapıyor ama 50 adetlik üretim, montaj ve söküm ücreti alıyor. Geriye kalan 40 tanenin ücreti de hiçbir işlem yapılmadan aracı kişilerle paylaşılıyor. Bu suretle büyük miktarda yolsuzluk yapılıyor. Benim anlattığım üretim ile ilgili en basit olan kısmıdır" dedi.

FOTOĞRAF: MURAT İLBAK

40 yıllık reklamcı ‘açık tanık’ oldu! İşte İBB’de dönen reklam vurgunu: Dikkat çeken ’naylon fatura’ detayı

"EN ÜST KISIMDA İMAMOĞLU VAR"

Asıl büyük yolsuzluğun, kiralama ve organizasyon kısmında mevcut olduğuna dikkat çeken Taşçı ifadesini şöyle sürdürdü: "Burada da Kültür A.Ş. yine önceden belirlediği kişilere veya şirketlere bu işleri vererek kendi avantalarını da almak suretiyle yolsuzluk yapmaktadır. Bu işin en üst kısmında Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun, İlbak Holding, Subaşı ailesi ve şu an hatırlamadığım birkaç şirket daha vardır. Bu büyük şirketler daha sonra işleri alt şirketlere vererek birkaç aşamada yolsuzluk yapılmaktadır.