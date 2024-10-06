Giriş Tarihi: 06.10.2024 09:39
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024
09:40
6-8 Ekim olaylarının 10’uncu yılında acılar hala taze! “Bir katliamdı, 10 değil 100 yıl geçse de unutulmaz”
Güneydoğu'da başta Diyarbakır olmak üzere PKK tarafından Kobani bahanesiyle Türkiye'nin farklı kentlerinin savaş alanına çevrildiği, 2 polisin şehit olduğu ve 35 kişinin yaşamını yitirdiği 6-8 Ekim olaylarının üzerinden 10 yıl geçti. Yasin Börü ile birlikte hunharca öldürülen Hasan Gökgüz'ün babası Mehmet Gökgüz, "6-8 Ekim katliamı, 10 değil, 100 yıl geçse de unutulmaz bir olaydır. Bizim ciğerimizi yaktılar, geride acı ve gözyaşı bıraktılar. 10 yıl sonra bize bu acıyı yaşatanlar adalet önünde hesap verip hak ettikleri cezaya çarptırıldı" dedi.