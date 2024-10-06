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Haberler Galeri 6-8 Ekim olaylarının 10’uncu yılında acılar hala taze! “Bir katliamdı, 10 değil 100 yıl geçse de unutulmaz”
Giriş Tarihi: 06.10.2024 09:39 Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 09:40

6-8 Ekim olaylarının 10’uncu yılında acılar hala taze! “Bir katliamdı, 10 değil 100 yıl geçse de unutulmaz”

Güneydoğu'da başta Diyarbakır olmak üzere PKK tarafından Kobani bahanesiyle Türkiye'nin farklı kentlerinin savaş alanına çevrildiği, 2 polisin şehit olduğu ve 35 kişinin yaşamını yitirdiği 6-8 Ekim olaylarının üzerinden 10 yıl geçti. Yasin Börü ile birlikte hunharca öldürülen Hasan Gökgüz'ün babası Mehmet Gökgüz, "6-8 Ekim katliamı, 10 değil, 100 yıl geçse de unutulmaz bir olaydır. Bizim ciğerimizi yaktılar, geride acı ve gözyaşı bıraktılar. 10 yıl sonra bize bu acıyı yaşatanlar adalet önünde hesap verip hak ettikleri cezaya çarptırıldı" dedi.

Hüseyin KAÇAR
6-8 Ekim olaylarının 10’uncu yılında acılar hala taze! Bir katliamdı, 10 değil 100 yıl geçse de unutulmaz

HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun 10 yıl önce 'Kobani' bahanesiyle aldığı karar doğrultusunda dönemin HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Genel Başkan Yardımcısı Figen Yüksekdağ'ın çağrısıyla, başta Diyarbakır olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde farklı kentlerde başlayan 6-8 Ekim olaylarında, 2 polisi şehit oldu.

6-8 Ekim olaylarının 10’uncu yılında acılar hala taze! Bir katliamdı, 10 değil 100 yıl geçse de unutulmaz

Kentlere yayılan olaylarda, aralarında Kurban Bayramı dolayısıyla Bağlar ilçesinde yoksullara kurban eti dağıtan Yasin Börü (16) ile arkadaşları Ahmet Dakak (19), Riyat Güneş (26) ve Hasan Gökguz'un da (25) bulunduğu 35 kişi hayatını kaybetti.

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6-8 Ekim olaylarının 10’uncu yılında acılar hala taze! Bir katliamdı, 10 değil 100 yıl geçse de unutulmaz

PKK'nın şehir yapılanmasında yer alan örgüt mensupları, molotofkokteylleriyle kamu binalarını, okulları, bankaları, müzeleri yakarken, çok sayıda ev, iş yerleri ve araçlar büyük zarar gördü. Yapılan incelemeler sonucu o günün parasıyla zararın 350 milyon lira civarında olduğu tespit edildi.

6-8 Ekim olaylarının 10’uncu yılında acılar hala taze! Bir katliamdı, 10 değil 100 yıl geçse de unutulmaz

Olaylarda zarar gören vatandaşların zararı karşılandı, okullar, kamu binaları ve müzeler onarıldı. Kobani bahanesiyle savaş alanına çevrilen ve harabeye dönen yerleşim yerleri devletin tüm imkânları seferber edilerek yeniden ayağı kaldırıldı.

6-8 Ekim olaylarının 10’uncu yılında acılar hala taze! Bir katliamdı, 10 değil 100 yıl geçse de unutulmaz

DAVA KARARA BAĞLANDI

Olayların fitilini ateşleyen çağrıyı yaptığı belirtilen HDP'nin tutuklu eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve ile Genel Başkan Yardımcısı Figen Yüksekdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında tutuklandı.

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