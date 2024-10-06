6-8 Ekim olaylarının 10’uncu yılında acılar hala taze! “Bir katliamdı, 10 değil 100 yıl geçse de unutulmaz”

PKK'nın şehir yapılanmasında yer alan örgüt mensupları, molotofkokteylleriyle kamu binalarını, okulları, bankaları, müzeleri yakarken, çok sayıda ev, iş yerleri ve araçlar büyük zarar gördü. Yapılan incelemeler sonucu o günün parasıyla zararın 350 milyon lira civarında olduğu tespit edildi.



