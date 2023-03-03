6'lı koalisyon toplantısında neler yaşandı? Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e büyük şok! "Ben kalkıp gideyim mi?"

İşte Sabuncu'nun toplantıya ilişkin dikkat çeken ifadeleri:

Toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu Saadet Partisi Genel Başkanı ev sahibi Temel Karamollaoğlu tarafından gündeme getirildi. Diğer liderler bu konuda olumlu görüş verirken Meral Akşener "Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş olsun, partim bana bu iki ismi öner yoksa çık gel dedi" diye konuştu.