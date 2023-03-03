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Haberler Galeri 6'lı koalisyon toplantısında neler yaşandı? Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e büyük şok! "Ben kalkıp gideyim mi?"
Giriş Tarihi: 03.03.2023 05:32 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 05:36

6'lı koalisyon toplantısında neler yaşandı? Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e büyük şok! "Ben kalkıp gideyim mi?"

6'lı koalisyonun 12. toplantısına İYİ Parti ve adaylık krizi damga vurdu. Toplantıda Kılıçdaroğlu'nun adaylığı masaya yatırıldı. Ancak nihai karar çıkmadı. 6 Martta yeniden görüşme kararı alındı. Peki 6'lı koalisyon toplantısında neler yaşandı? CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Murat Sabuncu Kılıçdaroğlu ve Akşener arasında geçen gerilim dolu diyaloğu ve kulis bilgilerini paylaştı.

6’lı koalisyon toplantısında neler yaşandı? Kılıçdaroğlu’ndan Akşener’e büyük şok! Ben kalkıp gideyim mi?

Türkiye 2023 seçimlerine kilitlenirken 6'lı koalisyon halen bir aday belirleyemedi. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için en güçlü aday Kemal Kılıçdaroğlu pozisyonunda bulunurken İYİ Parti ise Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isminde diretiyor.

6’lı koalisyon toplantısında neler yaşandı? Kılıçdaroğlu’ndan Akşener’e büyük şok! Ben kalkıp gideyim mi?

12. toplantı sonrası Kılıçdaroğlu'nun Akşener dışında diğer liderleri ikna ettiği bilinirken CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Murat Sabuncu toplantıyla ilgili köşesinde bomba kulis bilgilerini aktardı.

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6’lı koalisyon toplantısında neler yaşandı? Kılıçdaroğlu’ndan Akşener’e büyük şok! Ben kalkıp gideyim mi?

Murat Sabuncu, Kılıçdaroğlu ile Akşener arasındaki gerilim dolu diyaloğu yazarken diğer liderlerin devreye girdiğini belirtti. Sabuncu, Kılıçdaroğlu'nun Akşener'e 'Gerekirse beş parti imzasıyla bir açıklama yapılır' dediğini de kaydetti.

6’lı koalisyon toplantısında neler yaşandı? Kılıçdaroğlu’ndan Akşener’e büyük şok! Ben kalkıp gideyim mi?

İşte Sabuncu'nun toplantıya ilişkin dikkat çeken ifadeleri:

Toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu Saadet Partisi Genel Başkanı ev sahibi Temel Karamollaoğlu tarafından gündeme getirildi. Diğer liderler bu konuda olumlu görüş verirken Meral Akşener "Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş olsun, partim bana bu iki ismi öner yoksa çık gel dedi" diye konuştu.

6’lı koalisyon toplantısında neler yaşandı? Kılıçdaroğlu’ndan Akşener’e büyük şok! Ben kalkıp gideyim mi?

"BEN KALKIP GİDEYİM Mİ?"

Bunun üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Onlar belediye başkanlığı görevine devam edecek" dedi. Akşener "O zaman ben bunu partimin yetkili kurullarına, il başkanlarıma danışayım" diye yanıt verdi.

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