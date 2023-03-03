Giriş Tarihi: 03.03.2023 05:32
Güncelleme Tarihi: 03.03.2023
05:36
6'lı koalisyon toplantısında neler yaşandı? Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e büyük şok! "Ben kalkıp gideyim mi?"
6'lı koalisyonun 12. toplantısına İYİ Parti ve adaylık krizi damga vurdu. Toplantıda Kılıçdaroğlu'nun adaylığı masaya yatırıldı. Ancak nihai karar çıkmadı. 6 Martta yeniden görüşme kararı alındı. Peki 6'lı koalisyon toplantısında neler yaşandı? CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Murat Sabuncu Kılıçdaroğlu ve Akşener arasında geçen gerilim dolu diyaloğu ve kulis bilgilerini paylaştı.