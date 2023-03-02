İYİ Partililerden dikkat çeken slogan! | Video

Koalisyonun son toplantısından tam bir kriz çıktı. 'Adayda ortak bir anlayışa ulaştık" şeklinde bir bildiri yayınlansa da, sonrasında CHP ve İYİ Parti birbirine girdi. CHP'liler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının kesinleştiğini söylerken, İYİ Partililer, "Biz son sözümüzü söylemedik" dedi. Meral Akşener, A Takımı ve il başkanlarını olağanüstü topladı.