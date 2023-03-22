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Haberler Galeri 6’lı koalisyonun vitrin süsleri sınıfta kaldı! CHP'li belediyelerde şov var iş yok
Giriş Tarihi: 22.03.2023 06:45 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 06:47

6’lı koalisyonun vitrin süsleri sınıfta kaldı! CHP'li belediyelerde şov var iş yok

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası elini taşın altına sokan AK Partili belediyeler binlerce kişi için konteyner kent kurarken, onlardan kat kat fazla bütçeye sahip CHP'li İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyeleri sadece şov yaptı İBB, Hatay Samandağ'a yerleştirdiği sadece 28 konteyner için 'Kent kuruyoruz' diye reklam filmi çekerken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş 'Konteyner bulamıyorum' diyerek işin içinden sıyrıldı İki CHP'li büyükşehir belediyesinin bu acizliği karşısında "İmamoğlu ve Yavaş, Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı hayaline kapılınca depremzedeyi unuttu" yorumları yapıldı

İLKER TURAK
6’lı koalisyonun vitrin süsleri sınıfta kaldı! CHP’li belediyelerde şov var iş yok

Türkiye 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki çifte depremle sarsıldı. Asrın felaketinde binlerce insan hayatını kaybederken, depremler nedeniyle 11 ilde büyük yıkım meydana geldi. Depremin hemen ardından devlet tüm imkanlarını seferber ederek ilk etapta depremzedelerin barınma ihtiyacına yönelik bölgeye çok sayıda çadır sevk etti.

6’lı koalisyonun vitrin süsleri sınıfta kaldı! CHP’li belediyelerde şov var iş yok

Depremin açtığı yaraların biran önce sarılması için devlet-millet el ele verirken, depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması için birçok belediyenin de altyapı çalışmalarına destek vermesiyle konteynerkentler kuruldu. Elini taşın altına koyan başta Konya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olmak üzere birçok AK Parti'li belediye; çadır yardımlarının yanı sıra deprem bölgelerinde konteynerkent kurdu.

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6’lı koalisyonun vitrin süsleri sınıfta kaldı! CHP’li belediyelerde şov var iş yok

Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye başta olmak üzere depremin etkilediği illerde binlerce depremzedenin barınma ihtiyacını gideren bu belediyelerin bütçesinden katbekat daha büyük bütçeye sahip olan Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin deprem bölgelerinde konteynerkent kurmaması dikkat çekti.

6’lı koalisyonun vitrin süsleri sınıfta kaldı! CHP’li belediyelerde şov var iş yok
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6’lı koalisyonun vitrin süsleri sınıfta kaldı! CHP’li belediyelerde şov var iş yok

Lojistik destek, personel, gıda, su, mobil mutfak, duş ve tuvalet desteklerinde bulunan ancak insanların konutlar inşa edilinceye kadar barınacağı konteynerkent konusunda sınıfta kalan İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarının 6'lı koalisyonun Başkan yardımcılığı hayalleri depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının önüne geçti.

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