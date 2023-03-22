Giriş Tarihi: 22.03.2023 06:45
Güncelleme Tarihi: 22.03.2023
06:47
6’lı koalisyonun vitrin süsleri sınıfta kaldı! CHP'li belediyelerde şov var iş yok
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası elini taşın altına sokan AK Partili belediyeler binlerce kişi için konteyner kent kurarken, onlardan kat kat fazla bütçeye sahip CHP'li İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyeleri sadece şov yaptı İBB, Hatay Samandağ'a yerleştirdiği sadece 28 konteyner için 'Kent kuruyoruz' diye reklam filmi çekerken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş 'Konteyner bulamıyorum' diyerek işin içinden sıyrıldı İki CHP'li büyükşehir belediyesinin bu acizliği karşısında "İmamoğlu ve Yavaş, Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı hayaline kapılınca depremzedeyi unuttu" yorumları yapıldı