6’lı koalisyonun vitrin süsleri sınıfta kaldı! CHP’li belediyelerde şov var iş yok

Depremin açtığı yaraların biran önce sarılması için devlet-millet el ele verirken, depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması için birçok belediyenin de altyapı çalışmalarına destek vermesiyle konteynerkentler kuruldu. Elini taşın altına koyan başta Konya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olmak üzere birçok AK Parti'li belediye; çadır yardımlarının yanı sıra deprem bölgelerinde konteynerkent kurdu.



