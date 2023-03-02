Her biri tek tek siyasi çaresizlik içinde olan 6 parti, aylardır toplantı üstüne toplantı yapmalarına rağmen en azından kendi sosyolojilerini umutlandıracak bir çare üretemedi. Ne ortaya koydukları güçlendirilmiş parlamenter sistem ne de siyasi yol haritaları umut verdi. Geriye bir tek adayın kim olacağı kaldı. O da kavgaya yol açtığı için bir türlü belirlenemiyor.

