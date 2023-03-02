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Haberler Galeri 6'lı masada Mansur Yavaş blöfü! Bu kez kart bizzat o isimde
Giriş Tarihi: 02.03.2023 07:46 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 07:46

6'lı masada Mansur Yavaş blöfü! Bu kez kart bizzat o isimde

Mahmut Övür bugünkü yazısında 6'lı koalisyon masasında adaylık için devreden çıktığı söylenen belediye başkanlarının yeniden nasıl potaya ve gündeme girdiğine ilişkin önemli satırlar kaleme aldı. "Tıpkı Bizans gibi Altılı Masa'da da oyun içinde oyun var" diye Övür Mansur Yavaş'ın adaylık konusunda yeniden öne çıkışı ve yaptığı açıklamalarla ilgili Kılıçdaroğlu tarafına dikkat çekti. Masada bir "blöf" kartından söz eden deneyimli gazeteci bu kez oyuncunun başka olduğunu aktardı. İşte Mahmut Övür'ün yazısından öne çıkanlar

MAHMUT ÖVÜR
6’lı masada Mansur Yavaş blöfü! Bu kez kart bizzat o isimde

Her biri tek tek siyasi çaresizlik içinde olan 6 parti, aylardır toplantı üstüne toplantı yapmalarına rağmen en azından kendi sosyolojilerini umutlandıracak bir çare üretemedi. Ne ortaya koydukları güçlendirilmiş parlamenter sistem ne de siyasi yol haritaları umut verdi. Geriye bir tek adayın kim olacağı kaldı. O da kavgaya yol açtığı için bir türlü belirlenemiyor.

6’lı masada Mansur Yavaş blöfü! Bu kez kart bizzat o isimde

Nihayet bugün sanki o konuda adım atılacakmış gibi bir hava var. Doğrusu bu hava da aldatıcı görünüyor; çünkü son iki-üç gündür ikili görüşmelere, kahvaltılı buluşmalara rağmen siyasi ayak oyunları ve gerilim bitmiş değil.

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6’lı masada Mansur Yavaş blöfü! Bu kez kart bizzat o isimde

Tarihin en büyük deprem felaketine rağmen masadaki siyasi oyunlar hiç bitmedi.
İş öyle bir noktaya vardı ki, düne kadar adaylık hesabı dışında kaldığını söyleyen ABB Başkanı Mansur Yavaş bile yeniden piyasaya çıktı:
"Görev olarak kabul edebilirim, böyle bir karar oybirliği ile alınırsa..."

6’lı masada Mansur Yavaş blöfü! Bu kez kart bizzat o isimde

"Bu da nereden çıktı?" demeye kalmadan siyaset kulisleri hareketlendi.
Acaba son görüşmede Akşener, Kılıçdaroğlu'nu ikna mı etti? Doğrusu bu ihtimal zayıf görünüyordu; çünkü Akşener'in Yavaş'ı sevmediği ve İmamoğlu dururken onu tercih etmeyeceği biliniyordu.

6’lı masada Mansur Yavaş blöfü! Bu kez kart bizzat o isimde

Peki, o zaman Yavaş neden böyle bir açıklama yapmıştı?
Tıpkı Bizans gibi Altılı Masa'da da oyun içinde oyun vardı

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