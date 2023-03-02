Giriş Tarihi: 02.03.2023 07:46
Güncelleme Tarihi: 02.03.2023
07:46
6'lı masada Mansur Yavaş blöfü! Bu kez kart bizzat o isimde
Mahmut Övür bugünkü yazısında 6'lı koalisyon masasında adaylık için devreden çıktığı söylenen belediye başkanlarının yeniden nasıl potaya ve gündeme girdiğine ilişkin önemli satırlar kaleme aldı. "Tıpkı Bizans gibi Altılı Masa'da da oyun içinde oyun var" diye Övür Mansur Yavaş'ın adaylık konusunda yeniden öne çıkışı ve yaptığı açıklamalarla ilgili Kılıçdaroğlu tarafına dikkat çekti. Masada bir "blöf" kartından söz eden deneyimli gazeteci bu kez oyuncunun başka olduğunu aktardı. İşte Mahmut Övür'ün yazısından öne çıkanlar