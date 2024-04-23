9. Yargı Paketi son dakika: İnfaz düzenlemesi, denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak, genel af var mı?

Giriş Tarihi: 23.04.2024 13:53
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
13:55
9. Yargı Paketi son dakika haberleri ile gündemdeki yerini aldı. 8. Yargı Paketi kısa süre önce yasalaşmıştı, şimdi gözler yeni yargı paketine çevrildi. 9. Yargı Paketi denetimli serbestlik, ceza indirimi, infaz düzenlemesi gibi yargıya yönelik birçok düzenlemeyi kapsıyor. Bakan Yılmaz Tunç, yeni suç tiplerinin de ortaya çıkması nedeniyle yasalarda yeni değişiklik ihtiyaçlarının ortaya çıktığını ve bu sebeple önceki pakette yer alamayan birçok detayın yeni yargı paketinde bulunacağını belirtti. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler, genel af var mı? İşte son durum...