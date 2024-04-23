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Haberler Galeri 9. Yargı Paketi son dakika: İnfaz düzenlemesi, denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak, genel af var mı?
Giriş Tarihi: 23.04.2024 13:53 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 13:55

9. Yargı Paketi son dakika: İnfaz düzenlemesi, denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak, genel af var mı?

9. Yargı Paketi son dakika haberleri ile gündemdeki yerini aldı. 8. Yargı Paketi kısa süre önce yasalaşmıştı, şimdi gözler yeni yargı paketine çevrildi. 9. Yargı Paketi denetimli serbestlik, ceza indirimi, infaz düzenlemesi gibi yargıya yönelik birçok düzenlemeyi kapsıyor. Bakan Yılmaz Tunç, yeni suç tiplerinin de ortaya çıkması nedeniyle yasalarda yeni değişiklik ihtiyaçlarının ortaya çıktığını ve bu sebeple önceki pakette yer alamayan birçok detayın yeni yargı paketinde bulunacağını belirtti. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler, genel af var mı? İşte son durum...

9. Yargı Paketi son dakika: İnfaz düzenlemesi, denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak, genel af var mı?

9. yargı paketi maddeleri ve içeriği yargıda düzenleme bekleyen vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Yeni yargı paketinde cezasızlık algısını ortadan kaldıracak birçok madde yer alıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9. Yargı Paketi'nin tamamlanmak üzere olduğunu belirterek şartları uygun olmayan 400'e yakın cezaevinin kapatıldığını da söyledi. Peki, 9. Yargı paketi içeriği ve maddeleri neler, ne zaman yürürlüğe girecek, Meclis'ten geçti mi, mahkumlara genel af var mı?

9. Yargı Paketi son dakika: İnfaz düzenlemesi, denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak, genel af var mı?

BAKAN TUNÇ: HAZIRLIK TAMAMLANDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 64 ülkeden temsilcilerin İstanbul'da bir araya geldiği "Ceza İnfaz Kurumlarında Teknoloji Konferansı"na katıldı ve toplantıda 9. Yargı Paketi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç, 9. Yargı Paketi'nin tamamlanmak üzere olduğunu belirterek şartları uygun olmayan 400'e yakın cezaevinin kapatıldığını da söyledi.

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9. Yargı Paketi son dakika: İnfaz düzenlemesi, denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak, genel af var mı?

9. YARGI PAKETİ YOLDA!

Bakan Tunç, toplumun ihtiyaçları ile bilişim teknolojilerinin gelişmesi, yeni suç tiplerinin de ortaya çıkması nedeniyle yasalarda yeni değişiklik ihtiyaçlarının ortaya çıktığını dile getirerek "Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı ile ortaya konulan hedefler doğrultusunda mevzuatımızda kısmi değişiklikler ve yenilikleri hayata geçirmenin gayreti içerisindeyiz. Geçtiğimiz aylarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 8. Yargı Paketi'ni hayata geçirdik. Şimdi 9. Yargı Paketi'nin hazırlıklarını tamamlamak üzereyiz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, milletvekillerimizin takdirlerine sunmuş olacağız." şeklinde konuştu.

9. Yargı Paketi son dakika: İnfaz düzenlemesi, denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak, genel af var mı?

400'E YAKIN CEZAEVİ KAPANDI

Tunç, bugüne kadar şartları uygun olmayan 394 cezaevini kapattıklarını, insan hakları ve çağdaş ceza adalet sistemine uygun 299 cezaevinin hizmete açılmasını sağladıklarını bildirdi.

Şu anda cezaevlerinde bir yoğunlaşma olduğunu aktaran Tunç, bu konuya çözüm sağlama konusunda gayretlerini sürdürdüklerini dile getirdi.

9. Yargı Paketi son dakika: İnfaz düzenlemesi, denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak, genel af var mı?

9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde yeni pakete dair açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, yeni düzenlemeleri getirecek 9. Yargı Paketinin Meclis'e geliş tarihi özelinde şu sözleri kaydetti:

"9. Yargı Paketi'yle ilgili çalışmamız son aşamaya geldi. 9. Yargı Paketi'ni de Meclis tatile girmeden Meclisin gündemine getireceğiz."

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