9. Yargı Paketi son dakika: İnfaz düzenlemesi, denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak, genel af var mı?

9. yargı paketi maddeleri ve içeriği yargıda düzenleme bekleyen vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Yeni yargı paketinde cezasızlık algısını ortadan kaldıracak birçok madde yer alıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9. Yargı Paketi'nin tamamlanmak üzere olduğunu belirterek şartları uygun olmayan 400'e yakın cezaevinin kapatıldığını da söyledi. Peki, 9. Yargı paketi içeriği ve maddeleri neler, ne zaman yürürlüğe girecek, Meclis'ten geçti mi, mahkumlara genel af var mı?