Giriş Tarihi: 29.01.2024 12:45
Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
12:57
A Haber Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde! Kan donduran detay: Kurbana kapıyı saldırganlar açmış!
İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne Pazar ayini sırasında giren iki maskeli saldırgan etrafa ateş açtı. Cihan Tuncer'in hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler, kıskıvrak yakalandı. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek'in yayın yaptığı kilisenin pek çok yerinde saldırının izleri vardı. Kilise avukatı Afşin Hatipoğlu kan donduran detayı açıkladı: Saldırganlar, kurbana kapıyı açmışlar!