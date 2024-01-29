A Haber Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde! Kan donduran detay: Kurbana kapıyı saldırganlar açmış!

SALDIRIDA DEAŞ DETAYI

Polis saldırının ardından kilisenin çevresinde önlem alırken, yapılan incelemede 5 mermi kovanına ulaşıldı. Güvenlik güçleri saldırganların yakalanması için vakit kaybetmeden çalışmalarına başladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, maskeli saldırganların yakalandığını açıkladı. Yerlikaya "Cihan isimli vatandaşımızın ölümüne neden olan 2 katil zanlısı yakalanmıştır. Failleri tespit edip yakalayan İstanbul Emniyetimizi ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımızın ailesine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.