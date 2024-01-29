Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri A Haber Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde! Kan donduran detay: Kurbana kapıyı saldırganlar açmış!
Giriş Tarihi: 29.01.2024 12:45 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 12:57

A Haber Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde! Kan donduran detay: Kurbana kapıyı saldırganlar açmış!

İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne Pazar ayini sırasında giren iki maskeli saldırgan etrafa ateş açtı. Cihan Tuncer'in hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler, kıskıvrak yakalandı. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek'in yayın yaptığı kilisenin pek çok yerinde saldırının izleri vardı. Kilise avukatı Afşin Hatipoğlu kan donduran detayı açıkladı: Saldırganlar, kurbana kapıyı açmışlar!

A Haber Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde! Kan donduran detay: Kurbana kapıyı saldırganlar açmış!

Türkiye, dün İstanbul Sarıyer'deki kilise saldırısıyla sarsıldı. Büyükdere Mahallesi'nde bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'ndeki pazar ayini sırasında maskeli 2 silahlı saldırgan, kiliseye girerek cemaate ateş açtı.

A Haber Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde! Kan donduran detay: Kurbana kapıyı saldırganlar açmış!

Araçtan inip yürüyerek kiliseye giren siyah kar maskeli saldırganların etrafa ateş açması sonucu 52 yaşındaki Cihan Tuncer hayatını kaybettiği açıklandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
A Haber Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde! Kan donduran detay: Kurbana kapıyı saldırganlar açmış!

SALDIRIDA DEAŞ DETAYI

Polis saldırının ardından kilisenin çevresinde önlem alırken, yapılan incelemede 5 mermi kovanına ulaşıldı. Güvenlik güçleri saldırganların yakalanması için vakit kaybetmeden çalışmalarına başladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, maskeli saldırganların yakalandığını açıkladı. Yerlikaya "Cihan isimli vatandaşımızın ölümüne neden olan 2 katil zanlısı yakalanmıştır. Failleri tespit edip yakalayan İstanbul Emniyetimizi ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımızın ailesine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

A Haber Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde! Kan donduran detay: Kurbana kapıyı saldırganlar açmış!

48 KİŞİ GÖZALTINDA

Yerlikaya ayrıca "Emniyetimiz 30'dan fazla baskın düzenledi, 48 kişi gözaltına alındı. Cinayet zanlısı 2 kişi yakalandı. Biri Tacikistanlı, diğeri Rusyalı. Bu zanlıların DEAŞ'lı olduklarını değerlendiriyoruz" açıklamasını da yaptı. Teröristlerin, Tacikistan uyruklu A.K. (24) ve Rusya uyruklu D.T. (37) olduğu açıklandı.

A Haber Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde! Kan donduran detay: Kurbana kapıyı saldırganlar açmış!

SALDIRININ İZLERİ HER YERDE!

Bugün ise A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek, saldırının gerçekleştiği Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde yayın yaptı.

Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ne saldırı düzenlenmişti! A Haber saldırının düzenlendiği kilisede | Video

SON DAKİKA