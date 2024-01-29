Sarıyer’de Santa Maria Kilisesi'ne saldırı düzenlenmişti! A Haber saldırının düzenlendiği kilisede | Video
Sarıyer’de Santa Maria Kilisesi'ne saldırı düzenlenmişti! A Haber saldırının düzenlendiği kilisede...
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