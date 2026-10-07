Video Haber Adıyaman’da motosikletler çarpıştı: 4 yaralı
Adıyaman’da motosikletler çarpıştı: 4 yaralı

Adıyaman’da motosikletler çarpıştı: 4 yaralı

07 Ekim 2026 17:48

Adıyaman’da iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

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