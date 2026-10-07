Başkan Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın vefatının 15. yılı | Video

07 Ekim 2026 15:59

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan, 7 Ekim 2011'de 88 yaşında hayatını kaybetti. Vefatının 15. yılında Erdoğan'ın annesine duyduğu özlem bir kez daha gündeme geldi.