Başkan Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın vefatının 15. yılı | Video
07 Ekim 2026 15:59
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan, 7 Ekim 2011'de 88 yaşında hayatını kaybetti. Vefatının 15. yılında Erdoğan'ın annesine duyduğu özlem bir kez daha gündeme geldi.
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