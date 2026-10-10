Başkan Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği Kurulu'na videolu mesaj gönderdi

10 Ekim 2026 18:20

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği Kurulu'na videolu mesaj gönderdi. Erdoğan, "Uluslararası Demokratlar Birliği, yürüttüğü proje ve faaliyetlerle yurt dışındaki millet varlığımız için çok hayati bir sorumluluk üstleniyor" dedi.