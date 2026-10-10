SON DAKİKA: Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti: Başkanvekili Cumhur İttifakı adayı Serdar Orhan oldu | Video
10 Ekim 2026 14:24
Son dakika haberi: Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş’in tutuklanmasının ardından yapılan seçimde Cumhur İttifakı’nın adayı Serdar Orhan, 18 oy alarak başkan vekili seçildi. CHP’li meclis üyelerinin seçime katılmadığı oylama sonucunda, mecliste Cumhur İttifakı’nın çoğunluğa sahip olduğu Ataşehir Belediyesi AK Parti yönetimine geçti.
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