Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: "Tekno oligarkların hedef kitlesini gençlerimiz oluşturuyor" | Video

10 Ekim 2026 17:37

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde "İlim Yayma Cemiyeti 75. Yıl Buluşması" programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Dünyayı keyiflerince at oynatabilecekleri bir oyun alanı olarak gören bu tekno oligarkların hedef kitlesini gençlerimiz oluşturuyor." dedi.