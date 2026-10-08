Bakan Göktaş'tan sert tepki: Kayıtlı bir hesap bile yoktur

08 Ekim 2026 18:04

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon soruşturması ile ilgili yaptığı açıklamada "Fon meselesiyle ilgili şahsımı ve ailemi hedef alan iddialar tamamen yalandır. Bu iftiraları yayanlar hakkında gerekli hukuki süreçler başlatılacaktır. İsim benzerliğini kullanıp şahsımın ve ailemin iftira kampanyalarına bilinçli olarak alet edilmesine asla müsamaha göstermeyeceğim" ifadelerini kullandı.